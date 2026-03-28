Дешан обяви нова дата, в която ще разкрие състава за Световното, и обеща много ротации срещу Колумбия

Селекционерът на Франция Дидие Дешан даде пресконференция преди утрешния приятелски мач срещу Колумбия, който ще се играе в столицата на САЩ Вашингтон. Преди няколко дни "петлите" надвиха в първата си контрола на американска земя Бразилия с 2:1.

Треньорът обяви, че ще направи десет или единадесет промени в състава си в сравнение с победата над "селесао". Запитан как обяснява това на футболистите си, Дешан отговори: "Казвам им, че са тук, че всички искат да играят и че са част от този списък. През май ще има друг. Той ще бъде обявен по-късно, на 14-и май вечерта, защото на 13-и има мач на ПСЖ (б.ред. - срещу Ланс в Лига 1).

🇫🇷Initialement prévue le 13 mai, l'annonce de la liste de l'équipe de France pour disputer la Coupe du monde 2026 est légèrement décalée en raison de la reprogrammation de Lens-PSG en Ligue 1.https://t.co/udg5J6pIXb — RMC Sport (@RMCsport) March 28, 2026

Но сега е моментът да се правят промени. Десет или единадесет... Няма да направя дванадесет. Искам да видя възможно най-много играчи на терена. Все още нямам пълни данни за физическото състояние на футболистите, но не искам да поемам рискове.

Срещу нас има отбор, а Колумбия е много добър тим, с отлични играчи, но това няма да промени основната ми цел. Ще изисквам добър резултат, защото ще получа информация, вие ще оцените мача, представянето на едните и другите. Трябва да се вземат предвид контекстът и противникът, но това не е просто мач като мач. Това е международен двубой и винаги има значение. Всичко е от значение".

След това Дешан говори за новините около отбора: "Дезире Дуе усети болка в областта на ребро. Тази сутрин премина преглед, ще участва в тренировката, по-добре е. Ще тренира, а утре (неделя) ще видим. Адриен Рабио няма да тренира като предпазна мярка, защото получи удар в коляното.

Дали имам вече ясна представа за играчите, които ще повикам за Световното? Не, футболистите, които ще играят срещу Колумбия, не играят за мястото си. Няма да имам окончателни решения, защото все още нямам всички данни. Ако всички са на разположение, очевидно няма да взема всички. Щом преценя, че имам по три опции на пост, това ми е достатъчно: 24, 25, 26... Но дори и да взема 26 играчи, някои ще заслужават да са там, но няма да бъдат. Те имат всичко за печелене, но не и всичко за губене. Това, което направят, няма да ги осъди. Имаме и допълнителни фактори извън терена. Знаем също, че разширените групи изискват различно управление".

Френският селекционер сподели още, че му е направило впечатление как на летищата в САЩ има проверки, каквито не е виждал през живота си.

Снимки: Imago