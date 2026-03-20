Халф на Рома отпада от състава на Франция за американското турне

  • 20 март 2026 | 19:04
Халфът на Рома Ману Коне отпадна от националния отбор на Франция за американското турне на отбора на Дидие Дешан, пише вестник "Екип". Той попадна сред избраниците на селекционера, но е получил контузия в дясното бедро в реванша срещу Болоня в Лига Европа, изгубен от Рома с 3:4 след продължения.

Коне напусна терена в 20-ата минута на срещата и няма да пътува с "петлите" за САЩ във вторник, където ще се изиграят контроли срещу Бразилия и Колумбия.

Дидие Дешан избра състав от 26 футболисти, за да парира отпадане на играч в последния момент, като по този начин не трябва да бъде викан заместник на мястото на Коне.

Снимки: Imago

Артета: Чувствата ми към Гуардиола не са се променили

Артета: Чувствата ми към Гуардиола не са се променили

От Байерн за съдийството: Винаги ще казваме какво мислим, няма да ни заглушат

Известен ирански футболист си навлече гнева на режима в Техеран и бе оставен извън националния отбор

Джеймс Мадисън може да се завърне преди края на сезона

Дел Пиеро след италианския провал в ШЛ: Уморени? Не, ние сме бавни и по-слаби във всяко отношение

Португалия ще е без Роналдо за мачовете с Мексико и САЩ

Славия 0:0 Ботев

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Бербатов движи с пистолет из София (видео)

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

