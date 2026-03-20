Халф на Рома отпада от състава на Франция за американското турне

Халфът на Рома Ману Коне отпадна от националния отбор на Франция за американското турне на отбора на Дидие Дешан, пише вестник "Екип". Той попадна сред избраниците на селекционера, но е получил контузия в дясното бедро в реванша срещу Болоня в Лига Европа, изгубен от Рома с 3:4 след продължения.
Коне напусна терена в 20-ата минута на срещата и няма да пътува с "петлите" за САЩ във вторник, където ще се изиграят контроли срещу Бразилия и Колумбия.
Дидие Дешан избра състав от 26 футболисти, за да парира отпадане на играч в последния момент, като по този начин не трябва да бъде викан заместник на мястото на Коне.
Снимки: Imago