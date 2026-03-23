  Салиба отпадна от състава на Франция за приятелските мачове срещу Бразилия и Колумбия

Салиба отпадна от състава на Франция за приятелските мачове срещу Бразилия и Колумбия

  • 23 март 2026 | 09:29
  • 108
  • 0
Салиба отпадна от състава на Франция за приятелските мачове срещу Бразилия и Колумбия

Защитникът Уилям Салиба отпадна от състава на Франция поради контузия за приятелските мачове този месец срещу Бразилия и Колумбия, като Максенс Лакроа ще го замести, съобщиха от футболната федерация на страната. Футболистът на Арсенал игра пълни 90 минути при загубата с 0:2 от Манчестър Сити на финала за Купата на лигата снощи, преди от френския тим да обявят контузията му.

„Централният защитник на Арсенал страда от болка в левия глезен, изискваща лечение и минимален период на почивка от десет дни. Националният треньор Дидие Дешан реши да го замени с Максенс Лакроа“, се казва в изявление на федерацията.

25-годишният защитник на Кристъл Палас получи първата си повиквателна за Франция преди Световното първенство през 2026 година. Той е изиграл 43 мача във всички турнири този сезон.

Франция ще се изправи срещу Бразилия в Бостън на 26 март, преди да срещне Колумбия във Вашингтон на 29 март. Вицешампионите на Световното първенство в Катар 2022 са в група I на тазгодишния турнир със Сенегал, Норвегия и победител от междуконфедерационните плейофи.

Снимки: Imago

