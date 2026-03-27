Дешан: Винаги е хубаво да победиш Бразилия

Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан остана доволен след успеха над Бразилия с 2:1 в приятелска среща.

„Страхотно е да победим, защото това е националният отбор на Бразилия. Преди 11 години ни разбиха (1:3 - б.р.). Тогава имаше огромна разлика между тях и нас“, заяви наставникът.

„Няма да кажа, че разликата е намаляла, но това, което успяхме да направим през първото полувреме, а след това и когато останахме с десет души – контролът, връзката между полузащитниците и нападателите – беше интересно“, продължи той.

„Имаше много промени в състава, но това не се отрази на отборната игра“, завърши Дидие Дешан.

Снимки: Gettyimages