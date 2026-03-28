Томас Тухел за освиркванията към Бен Уайт: Той трябва да го приеме спокойно

Селекционерът на националния тим по футбол на Англия Томас Тухел остана разочарован, че част от публиката на стадион „Уембли“ освирка Бен Уайт, но заяви, че защитникът трябва да приеме това спокойно и да напише нова глава за отбора след завръщането си.

28-годишният футболист беше осмата и последена резерва в контролата срещу Уругвай, завършила при 1:1 в петък вечер, когато беше освиркан при първия си мач за Англия от четири години насам. Уайт се беше отказал да играе при предишния селекционер Гарет Саутгейт, но прие повиквателната от Тухел.

„Чух, че е бил освиркван“, каза Тухел и продължи: „Всъщност не го чух на терена, защото участвах в смените и инструкциите... Не мисля, че това беше мнозинството. Имаше някои освирквания, от което съм разочарован, защото, разбира се, ние защитаваме играчите си, а той беше отличен по време на лагера и заслужаваше да влезе в игра. Заслужаваше и да започне като титуляр и почти ни донесе победа“.

„Също така разбирам, че това се е случвало и на други футболисти тук. Той трябва да го приеме спокойно. Винаги ще го защитаваме и се надяваме, че можем да оставим това зад гърба си, защото той е готов да напише нова глава и ние сме готови да му дадем шанс. Надяваме се, че всички ще могат да продължат напред и да го приемат“, коментира още Томас Тухел.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages