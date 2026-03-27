Германия и Аржентина се борят да се върнат в WRC

Две от държавите, домакинствали на някои от най-популярните ралита в новата история на Световния рали шампионат: Германия и Аржентина, се готвят да се върнат в календара на WRC.

В Германия отново се работи по проект за асфалтово рали около пистата „Нюрбургринг“, като е възможно трасето да присъства в маршрута на ралито, но решаваща ще е подкрепата на германския автомобилен клуб ADAC. Защото в момента в календара на WRC е най-трудно да се намери място за европейско асфалтово рали.

Which round will we see you at? 🤩#WRC pic.twitter.com/XY5QPkwhmr — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) March 25, 2026

Вече има две такива, при това силни: „Хърватия“ и „Канарски острови“, а от догодина рали „Италия“ ще се премести от Сардиния на континента и рали „Рома Капитале“ ще се трансформира в кръг от WRC. Пак на асфалт.

Но пък, още от влизането на рали „Германия“ в WRC през 2002 година, се знае, че „едва ли някой може да откаже на ADAC“. А и частичното завръщане с рали „Централна Европа“, в което имаше отсечки в Чехия, Австрия и Германия, се оказа успешно.

Рали „Аржентина“ пък държи много от рекордите за посещаемост на кръг от WRC – основно за цялото рали, така и за отделни отсечки. Страната е популярна дестинация в WRC – тя е приемала 37 пъти кръг от световния шампионат между 1980 и 2019, когато беше последното издание на ралито като кръг от шампионата на планетата. Рали „Аржентина“ беше планирано и за 2020, но не се проведе заради коронавирус пандемията.

В момента конкуренцията за място в календара на WRC в Южна Америка е много сериозна – смята се, че Парагвай има договор до края на 2027, като страната дебютира миналата година. И също така се смята, че договорът на Чили изтича тази година.

В Аржентина вече обявиха, че организаторите са намерили финансиране за кръг от WRC и в медиите се дискутират варианти за маршрут. Много специалисти и рали пилоти са на мнение, че без „иконите „Мина Клаверо“ и „Ел Кондор“ просто няма как да има рали „Аржентина“, така че по отношение на отсечките едва ли ще има супер големи изненади.

В същото време от промоутъра на WRC направиха уточнението, че за момента няма договор за връщането на рали „Аржентина“ в световния шампионат, като няма договорка и за провеждането на рали-кандидат.

Следвай ни:

Снимки: Imago