Ожие: Не знам дали и догодина ще карам в WRC

9-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие за първи път от известно време насам допусна, че догодина може да не го видим в стартовете от WRC. Французинът се състезава с ограничена програма за Тойота от 2022 година насам, но тя редовно бива удължавана, когато той има реален шанс за титлата, както стана в последните два сезона.

Миналата година Себ спечели деветата си световна титла с 11 старта от общо 14 ралита. За този сезон планът на французина е да кара в десет ралита. Сега обаче Ожие коментира, че промените в техническите правила и новите автомобили може и да съкратят престоя му в WRC.

“Тойота има кола за догодина за WRC, но аз още не съм я тествал - обясни Ожие пред белгийската телевизия RTBF. - И засега не е планирано да тествам новия автомобил. За мен, нещата се насочват към финала. Не мога да кажа дали догодина ще карам в WRC.

“В момента все още имам желание да се състезавам, но има и други неща в живота. Кариерата ми в WRC продължи по-дълго от очакваното. Ще си дам още няколко месеца, за да реша.

“Хубаво е, когато различните поколения пилоти се застъпят в световния шампионат и между нас стават страхотни битки. Рано или късно нашето поколение ще приключи.”

Ожие коментира и новите автомобили, които ще се появата догодина в световния шампионат, като създадените по правилата WRC27 автомобили ще са базирани на Rally2 колите.

“Колите правят крачка назад - обясни световният шампион. - Но най-важното е да има много и силни участници и оспорвани битки, в които участват колкото се може повече пилоти в най-високата категория. Технически, новите коли не са толкова вдъхновяващи като тези, които караме сега. Малко пилоти ще могат да кажат нещо положително за тях.”

Следващият кръг от WRC е от 9 до 12 април - “Хърватия”, но Ожие ще пропусна първото изцяло асфалтово рали за сезона.

Снимки: Gettyimages

