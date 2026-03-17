Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Несигурно бъдеще за рали "Сафари" в WRC

Несигурно бъдеще за рали "Сафари" в WRC

  • 17 март 2026 | 16:51
  • 281
  • 0

Рали "Сафари" е част от календара на Световния рали шампионат (WRC) вече шест сезона, след като се завърна през 2021. През последните пет години състезанието беше финансирано почти изцяло от правителството на Кения. Тази година обаче кенийското правителство отвори вратата за по-големи частни инвестиции и както организаторите на ралито, така и ръководството на WRC искат това да е посоката на развитие на надпреварата.

Освен финансирането, друг ключов въпрос е дали състезанието все още е подходящо за съвременните рали автомобили. Много често се говори за тежките етапи в Найваша, но броят на механичните повреди и отпаданията само през изминалия уикенд предизвика остри коментари от страна на пилотите.

Саймън Ларкин, директор събитиа в промоутъра на Световния рали шампионат, смята, че в Кения все още има какво да се желае.

„Мисля, че през последните няколко години неща като фен зоните наистина се подобриха, но могат да станат още по-добри. Трябва да рекламираме събитието по-добре в Източна Африка. Нуждаем се и от по-ясна структура за привличане на нови пилоти и нови герои в спорта“, заяви Ларкин.

„Необходима ни е и по-добре подготвена местна организация, която например да засили Кенийския национален рали шампионат и неговата роля в рамките на Африканския рали шампионат. Това е, към което се стремим и което искаме да постигнем“, продължи той.

Ларкин твърди, че кенийският президент Уилям Руто и неговата администрация остават ангажирани с домакинството на кръга от WRC.

„Искам да бъда абсолютно ясен, че това събитие определено добави стойност към Световния рали шампионат. Също така не се съмнявам, че Световният рали шампионат донесе нещо на Кения. Точно такова партньорство искаме да имаме навсякъде, където отидем“, каза Ларкин.

Според него промоутърът е водил разговори и с други африкански държави за домакинство на кръг от Световния рали шампионат.

През миналия уикенд се проведе последното рали "Сафари", което има договор да е част от календара на WRC, а президентът на Кения в прав текст заяви, че това е последното рали, което се финансира с държавни пари и оттук нататък бюджетът му ще се сформира от "частния сектор".

Следвай ни:

Снимки: Imago

