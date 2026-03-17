Шотландия влиза в календара на WRC догодина

Световният рали шампионат ще се завърне във Великобритания от догодина, след като местната моторспорт федерация и промоутърът на WRC са се разбрали за 3-годишен договор.

Ралито ще е „Шотландия“ и ще е с център Абърдийн, като това слага край на 8-годишното отсъствие на Великобритания от календара на WRC. За последно рали „Уелс“ беше кръг от Световния рали шампионат през 2019 година.

Отсечките от новото рали „Шотландия“ ще са в североизточната част на страната и ще са изцяло на макадам, стана ясно тази седмица.

За последно в Шотландия имаше отсечки от WRC през 1995 година – тогава ралито още се казваше „РАК“ и беше решаващото състезание в битката за световната титла между съотборниците в Субару Колин Макрей и Карлос Сайнц, спечелена от шотландеца.

Все още няма яснота за датите на рали „Шотландия“, но се предполага, че то ще се проведе през есента.

Инвестицията за рали „Шотландия“ и таксата за мястото му в календара на WRC са осигурени от правителството на страната и местните власти в Абърдийн и областта.

Снимки: Gettyimages