Шотландия влиза в календара на WRC догодина

Световният рали шампионат ще се завърне във Великобритания от догодина, след като местната моторспорт федерация и промоутърът на WRC са се разбрали за 3-годишен договор.

Ралито ще е „Шотландия“ и ще е с център Абърдийн, като това слага край на 8-годишното отсъствие на Великобритания от календара на WRC. За последно рали „Уелс“ беше кръг от Световния рали шампионат през 2019 година.

Себастиен Ожие пропуска рали „Хърватия“
Отсечките от новото рали „Шотландия“ ще са в североизточната част на страната и ще са изцяло на макадам, стана ясно тази седмица.

За последно в Шотландия имаше отсечки от WRC през 1995 година – тогава ралито още се казваше „РАК“ и беше решаващото състезание в битката за световната титла между съотборниците в Субару Колин Макрей и Карлос Сайнц, спечелена от шотландеца.

Такамото Кацута ликува с първата си победа в WRC след успех в адското рали "Сафари"
Все още няма яснота за датите на рали „Шотландия“, но се предполага, че то ще се проведе през есента.

Инвестицията за рали „Шотландия“ и таксата за мястото му в календара на WRC са осигурени от правителството на страната и местните власти в Абърдийн и областта.

Така-сан продължи японската традиция в Африка
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Себастиен Ожие пропуска рали „Хърватия“

Себастиен Ожие пропуска рали „Хърватия“

  • 17 март 2026 | 16:13
  • 300
  • 1
Строл вече търси заместник на Нюи за шеф на Астън Мартин?

Строл вече търси заместник на Нюи за шеф на Астън Мартин?

  • 17 март 2026 | 15:53
  • 902
  • 2
Култард: Приятелските отношение в Мерцедес приключиха

Култард: Приятелските отношение в Мерцедес приключиха

  • 17 март 2026 | 15:39
  • 984
  • 0
Антонели-старши не бърза да говори за световната титла

Антонели-старши не бърза да говори за световната титла

  • 17 март 2026 | 15:25
  • 435
  • 0
Монтоя критикува оплакващите се Верстапен и Норис

Монтоя критикува оплакващите се Верстапен и Норис

  • 17 март 2026 | 14:29
  • 1203
  • 1
По-високото тегло ли дърпа Ред Бул назад?

По-високото тегло ли дърпа Ред Бул назад?

  • 17 март 2026 | 14:05
  • 2483
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Сф) 0:0 Септември (Сф), Ники Кръстев спаси воле на Спас Делев

Локомотив (Сф) 0:0 Септември (Сф), Ники Кръстев спаси воле на Спас Делев

  • 17 март 2026 | 18:00
  • 1896
  • 3
Здрава битка в "Арена София"

Здрава битка в "Арена София"

  • 17 март 2026 | 17:49
  • 2766
  • 0
"Епизод V" на "Огоста": Орела обяви целта пред Монтана

"Епизод V" на "Огоста": Орела обяви целта пред Монтана

  • 17 март 2026 | 16:07
  • 6360
  • 7
БФС одруса здраво ЦСКА заради расизъм

БФС одруса здраво ЦСКА заради расизъм

  • 17 март 2026 | 15:07
  • 10998
  • 32
Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

  • 17 март 2026 | 07:48
  • 9131
  • 30
Черна гора - България, начало на мача

Черна гора - България, начало на мача

  • 17 март 2026 | 18:00
  • 1280
  • 0