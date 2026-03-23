Нювил не очаква нови автомобилни производители в WRC

Техническите правила в Световния рали шампионат (WRC) ще бъдат изцяло променени за сезон 2027, като ще бъде въведен таван на цените на автомобилите от 345 000 евро. Бъдещите машини от най-високия клас ще се базират до голяма степен на настоящите автомобили от категория Rally2. Производителите няма да бъдат задължени да създават изцяло нов автомобил, тъй като съществуващите Rally2 коли също ще могат да бъдат адаптирани, за да отговарят на новите изисквания.

От Хюндай все още не са разкрили как рали проектът им ще бъде повлиян от новите правила. Ръководството на отбора многократно подчерта, че корейският производител първо иска повече яснота относно бъдещата посока на спорта и кой ще поеме промотирането на шампионата. Корейският гигант вече разполага с автомобил Rally2 и отборът намекна, че той може да бъде използван през следващия сезон.

Тази пролет бившият световен шампион Тиери Нювил също тества автомобил Rally2, което подхрани спекулациите, че участието на Хюндай в Световния рали шампионат догодина може да бъде потвърдено. Нювил обаче подчертава, че тестовете са били единствено за гуми.

„Проведохме тестове в Хърватия с автомобил Rally2, но това не беше за първи път тази година. Вече бяхме направили няколко сесии преди рали "Монте Карло", главно за да изпробваме различни гуми. Това помага да се спести време по време на тестовия ден с автомобила Rally1, където можем да се съсредоточим върху настройките на колата“, обясни Нювил пред белгийската тв RTBF.

„Дали това е начин за подготовка за 2027? Засега не. Тестовете са посветени единствено на гумите. Честно казано, имам много малко информация за следващата година. Всички с нетърпение очакваме обявяването на нов промоутър. Все още не знаем дали нещо е подписано, но се надяваме да има добри новини“, добави той.

Бъдещите автомобили WRC27 не се харесват особено на световния шампион за 2024. С намаляването на тавана на разходите с повече от половината спрямо сегашния, това ще означава и по-малко мощност.

„Като пилот, винаги искаш повече. Искаме автомобили, които карат както пилотите, така и феновете да мечтаят. В това отношение не съм убеден, че бъдещите технически правила са завладяващи. Трябва да се движим с времето, а знаем, че времената са трудни. Производителите разполагат с все по-малко ресурси, така че намаляването на разходите е важно“, каза Нювил.

„Не мисля, че ще видим нови производители – може би няколко частни отбора, които ще се включат с автомобил, разработен в собствения им гараж. Това ли е бъдещето на WRC? Не съм сигурен. Все още е твърде рано да се правят заключения, тъй като имаме много малко информация“, завърши белгиецът.

Снимки: Imago