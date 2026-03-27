Макларън: Все още сме зад Мерцедес и Ферари

Оскар Пиастри беше най-бърз във втората свободна тренировка за Гран При на Япония, но в Макларън все още смятат, че са третият по сила отбор във Формула 1 през 2026 г.

Световните шампиони не очакват промени в подреждането на силите във Формула 1 за 2026, въпреки много силното представяне във втората свободна тренировка за Гран При на Япония този уикенд.

Базираният в Уокинг отбор, който спечели последните две титли, доминира втората тренировка чрез Оскар Пиастри, докато неговият съотборник и световен шампион Ландо Норис завърши четвърти на фона на проблеми с хидравликата.

Въпреки това, резултатът донесе така необходимия позитивизъм за Макларън, който преживява труден старт на новата ера в правилника, разтърсила конкурентното подреждане.

Катастрофата на Пиастри в опознавателната обиколка означаваше, че той не взе участие в откриващия сезона кръг в Мелбърн, където Норис завърши пети. Впоследствие и двата болида не успяха да стартират във втория кръг в Шанхай поради различни механични проблеми.

Това означава, че Макларън е трети в шампионата с 18 точки, благодарение и на четвъртото и шестото място в спринта в Китай. Отборът изостава от Ферари и лидера Мерцедес, чийто пилоти спечелиха и двете състезания от началото на кампанията.

Състезателният директор на Макларън, Ранди Синг, заяви: „Мисля, че се възползвахме максимално от втората тренировка. Очевидно имахме теч в хидравликата при Ландо и не успяхме да го отстраним напълно за сесията.“

„Но екипът свърши наистина добра работа, за да направим възможно най-много обиколки и се опитахме да извлечем максимума от наученото. Оскар завърши на първа позиция, което винаги е хубаво да се види, но темпото е подобно на това в Австралия в петък.“

„Смятам, че в общи линии подреждането на силите изглежда почти същото.“

Това се добавя към третото (Норис) и четвъртото (Пиастри) място на отбора в първата тренировка на „Сузука“, където пилотите на Мерцедес заеха първите две позиции. Тезата на Синг беше потвърдена и от Макларън в официалното им съобщение за пресата.

„Въпреки че Оскар оглави класирането във втората тренировка, основната картина изглежда е останала същата като в предишните състезания“, се посочва в изявлението, като се припомня, че Пиастри също беше начело във втората тренировка в Австралия.

„След първите два кръга отборът работи усилено, за да разбере как да извлече производителност от задвижващите системи по правилника за 2026, и в тази област е постигнат известен напредък.“

„Въпреки това, без подобрения по колата този уикенд, нашето представяне във втората тренировка вероятно ще бъде изключение, тъй като се очаква Мерцедес и Ферари да си върнат позициите на първи и втори най-бърз отбор с навлизането в състезателните сесии.“

Снимки: Gettyimages