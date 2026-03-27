Верстапен: Липсва ни сцепление и добър баланс

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен призна, че не е доволен от своето и на Ред Бул представяне в петъчните свободни тренировки за Гран При на Япония. Макс успя и в двете сесии да стигне до място в топ 10, но на сериозна разлика от най-бързите.

„Честно казано, не много добър ден за нас – заяви Верстапен. – Липсва ни сцепление, добър баланс на колата, две съвсем различни представяния в първата и втората тренировки.

„Но и в двата случая не се представихме добре. Трябва да свършим още много работа, за да разберем защо сега се сблъскваме с такива проблеми. Денят не беше добър за нас.“

Макс потвърди, че в Ред Бул са направили промени по неговия RB22 между двете тренировки, но явно те не са дали очаквания резултат.

„Да, опитваме се да оправим едно нещо, но пък се появява друг проблем. Така и не успяхме да намерим добър баланс – коментира Верстапен. – В момента е много трудно да се оправим с тези неща, така че не очаквам някакво чудо за утре. Просто трябва да разберем откъде се пораждат тези проблеми с колата.“

Снимки: Gettyimages