Норис: Ужасен ден, Пиастри има темпо, аз - не

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис днес загуби много време заради технически проблеми с колата в хода на петъчните свободни тренировки за Гран При на Япония. Норис определи деня си като „ужасен“ и коментира, че MCL40 на Макларън има темпо, но за съотборника му Оскар Пиастри, не и за него.

В Макларън изглежда са намерили добро темпо в болида MCL40, като Оскар Пиастри оглави класирането във втората свободна тренировка, а Норис записа четвъртото най-добро време. Между двамата пилоти на британския тим се наредиха състезателите на Мерцедес – Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел.

Денят на Норис обаче беше белязан от проблеми, най-вече теч в хидравликата по време на втората тренировка, който го задържа в гаража за повече от 20 минути в началото на сесията.

„Дори в първата тренировка голяма част от обиколките ми бяха просто за аеродинамични тестове - заяви Норис. - Така че дори малкото обиколки, които направих, не бяха представителни за мен.

„Разбира се, имам данни, които да разгледам, но на писта като тази просто трябва да правиш обиколки. Не ме интересува какви данни мога да гледам, просто искаш да натрупаш обиколки, за да имаш добра увереност и познания. Получих малко от това накрая, но в момента съм две-три стъпки назад с настройките и без дълги серии от обиколки."

Запитан дали темпото, което е показал, когато все пак е бил на пистата, е позитивен знак, Норис добави: „Темпото е налице за Оскар, но не и за мен в момента.“

„Просто един ужасен ден от наша страна, с много малко обиколки. Не е начинът, по който искаш нещата да се случват, особено когато се учиш с малкото обиколки, които можеш да направиш, а на мен ми липсват много.“

Следвай ни:

Снимки: Imago