Ръсел и Антонели поведоха в Япония, Макларън пред Ферари

Пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели бяха най-бързи в първата свободна тренировка з Гран При на Япония на пистата „Сузука“. Ръсел, който е лидер в шампионата, изпревари съотборника си с 0,026 секунди.
Британецът записа най-бързата си обиколка за 1.31,666 минути, а най-близо до Мерцедес се оказа световният шампион Ландо Норис с Макларън.
Макларън записа катастрофален старт на сезона, но Норис започна уикенда на „Сузука“ на 0,132 секунди от Ръсел, а другият пилот на тима Оскар Пиастри завърши 4-и – 0,199 секунди от първото място.
Силното представяне на Макларън свали пилотите на Ферари на 5-о и 6-о място, като Шарл Леклер постигна обиколка на 0,289 секунди от Ръсел, а Люис Хамилтън – на 0,374 от бившия си съотборник.
Миналогодишният победител Макс Верстапен с Ред Бул стигна до 7-ото място, но от него вече започват по-големите разлики – нидерландецът остана на 0,791 секунди от Ръсел. Топ 10 допълниха Лиам Лоусън, Естебан Окон и Арвид Линдблад, като първите десет се събраха в 0,999 секунди.
Единственият сериозен инцидент в хода на тренировката се случи малко преди края й, когато на шикана се удариха Алекс Албон и Серхио Перес, като колата на Уилямс пострада по-сериозно, а Перес обясни по радиото, че изобщо не е видял Албон.
