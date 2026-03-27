Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

Оскар Пиастри беше пилотът, който зададе темпото във втората свободна тренировка преди Гран При на Япония този уикенд. Австралийският пилот на Макларън, който няма нито един старт от началото на сезона, успя да изпревари двамата пилоти на Мерцедес в симулациите на квалификация.

Мерцедес доминира в първите два кръга от сезона, а Ферари изглежда комфортно на втора позиция, но на пистата „Сузука“ Макларън също се включи в битката на върха.

Ръсел и Антонели поведоха в Япония, Макларън пред Ферари

Пиастри записа най-бърза обиколка за 1.301133 минути, като изпревари с 0,092 секунди победителя от Шанхай Кими Антонели. Лидерът в шампионата Джордж Ръсел остана трети, на малко над две десети от върха.

Ландо Норис и Шарл Леклер допълниха челната петица, въпреки че сесията на Норис беше силно нарушена, след като той пропусна първите 25 минути заради технически проблем.

Изгоненият от Верстапен журналист коментира скандала

Лош късмет днес извади Арвид Линдблад, който трябваше да се прибере в бокса само 10 минути след началото поради предполагаем проблем със скоростната кутия. Това сложи край на неговата сесия. Новобранецът поне успя да излезе от гаража в началото на тренировката, за разлика от Ландо Норис, Серхио Перес и Габриел Бортолето.

Участието на Норис се забави, тъй като в Макларън разследваха теч на хидравлична течност, докато екипът на Ауди проверяваше проблем със задвижващата система и скоростната кутия на болида на Бортолето. Що се отнася до Перес, неговото забавяне се дължеше на ремонти след сблъсък с Алекс Албон в първата тренировка.

Астън Мартин: Засега Джонатан Уитли не идва при нас

При първите опити за бързи обиколки Шарл Леклер беше най-бърз преди пилотите да сложат меките гуми. Пилотът на Ферари записа време от 1.31,019 минути със средно твърдите сликове и изпреваи Оскар Пиастри, Джордж Ръсел и Кими Антонели. Четиримата бяха събрани в рамките на едва 0,155 секунди.

Всичко обаче се промени, след като пилотите се върнаха на пистата с меките сликове за кратка симулация на квалификация в средата на сесията. Пиастри оглави класирането с обиколка за 1.30,133 минути, с почти една десета по-бързо от Антонели. Ръсел, Леклер и Люис Хамилтън допълниха челната петица, въпреки че последният беше на осем десети от върха.

Леклер: Ферари не е толкова близо до Мерцедес

На почти 1,4 секунди по-бавен от обиколката на Пиастри беше Макс Верстапен, чиято серия с меки гуми беше компрометирана от бавно движещия се Франко Колапинто в завоя 130R. Колапинто попречи на Макс Верстапен и ще бъде разследван след сесията за инцидента.

След сериите с меки гуми пилотите се върнаха към симулации на състезателно темпо, което доведе до малко промени в подреждането. Голямото разместване дойде от Норис, който направи късна бърза обиколка с меки гуми и се изкачи до четвърто място, измествайки Леклер и Хамилтън на пета и шеста позиция.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

