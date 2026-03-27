Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България натрупа самочувствие след погром над Соломоновите острови - на живо от Джакарта след 10:2
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. След петъчните тренировки: Няма кой да притесни Мерцедес

  • 27 март 2026 | 12:16
Анализът на резултатите от петъчните свободни тренировки за Гран При на Япония на пистата „Сузука“ показва, че в момента пилотите на Мерцедес нямат реален съперник във Формула 1.

Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели бяха най-бързи в първата сесия, а във втората бяха изпреварени от Оскар Пиастри с Макларън, но само те двамата успяха да демонстрират постоянно темпо между 1.34 и 1.36 минути за обиколка със средно твърдите гуми.

Най-близо до тяхното темпо се оказаха Шарл Леклер с Ферари и Норис, но постиженията им бяха непостоянни, нямаха това темпо на Мерцедес и Леклер се оказа средно на над 0,6 секунди на обиколка зад двамата пилоти на Мерцедес. А и остава въпросът каква част от реалното темпо на Мерцедес видяхме днес?

Тенденцията за добро представяне на Алпин и Хаас, започнала от началото на годината се запазва, а неприятната изненада е темпото на Макс Верстапен. Ранните данни сочат, че при това съотношение на силите звездата на Ред Бул ще има трудности да влезе в топ 10 в квалификацията и най-вероятно там някъде ще е и състезателното му темпо.

Тепърва обаче предстои да видим какво ще демонстрират пилотите и отборите в съботната свободна тренировка и как ще се наредят на стартовата решетка след квалификацията утре.

Следвай ни:

Снимки: Imago

