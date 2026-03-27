Хамилтън се размина с наказание след обяснение на Верстапен

Люис Хамилтън беше оневинен от стюардите по време на Гран При на Япония, до голяма степен благодарение на думите на Макс Верстапен след инцидент между двамата шампиони във Формула 1 по време на първата тренировка на „Сузука“.

Двамата стари съперници се засякоха на пистата, докато наближаваха прочутия завой 130R към края на откриващата сесия.

Стюардите отбелязаха, че пилотът на Ферари е задържал Верстапен, а след това имаше и разследване за това дали е карал ненужно бавно, хаотично или по начин, който е потенциално опасен за други пилоти.

Кадрите от онборд камерата на колата на Верстапен обаче показаха нещо, което първоначално изглеждаше като обикновено недоразумение между двамата, като Хамилтън се опитваше да се отмести от пътя на болида RB22.

Стюардите се съгласиха с тази гледна точка, като показанията на Верстапен се оказаха ключови.

В официалното решение на стюардите се посочва: „След преглед на видеозаписите и радиокомуникацията на отбора, стюардите установиха, че пилотът на автомобил 44 (Люис Хамилтън), който не е бил предупреден от отбора си за приближаването на автомобил 3 (Макс Верстапен), се е движил в средата на пистата между завой 14 и завой 15.“

„Когато автомобил 3 настигна автомобил 44, автомобил 44 направи първоначално движение, предполагащо отместване наляво, но в крайна сметка остана от дясната страна на пистата.“

„Автомобил 3 се приближи със значителна разлика в скоростта, но успя да изпревари автомобил 44, без да се налага да спира, да отнема газта или да се отклонява от предвидената си състезателна линия.“

„В този случай стюардите са удовлетворени, че въпреки че автомобил 3 е бил моментно повлиян от позиционирането на автомобил 44, той не е бил принуден да предприема маневра за избягване на сблъсък.“

„Стюардите взеха предвид и факта, че чрез представителя на своя отбор пилотът на автомобил 3 заяви, че от негова гледна точка ситуацията не се счита за опасна.“

„В съответствие с позицията, възприета по отношение на инциденти от този тип в свободни тренировки, при които предполагаемото възпрепятстване не се счита за опасно или потенциално такова, стюардите решиха да не предприемат по-нататъшни действия.“

