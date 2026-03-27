Астън Мартин: Засега Джонатан Уитли не идва при нас

Посланикът на отбора на Астън Мартин във Формула 1, Педро де ла Роса, заяви, че позицията на Ейдриън Нюи като шеф на тима „ще остане непроменена“ и че Джонатан Уитли няма да се присъединява към екипа „засега“.

Миналия петък Уитли официално напусна поста си начело на тима на Ауди „поради лични причини“. Това се случи само ден, след като в медиите се появи информация, че той ще замени Нюи като ръководител на Астън Мартин, а самият Нюи да се съсредоточи върху задълженията си на управляващ технически партньор.

Pedro de la Rosa habla en Sky Sports 🇬🇧 sobre Jonathan Wheatley. 👀



“Tenemos que creer en nuestra estructura y no cambiarla más”.



“Estamos contentos con lo que tenemos, y cómo hemos nos organizado. Adrian es el director del equipo, pero es mucho más que eso y así va a seguir”. pic.twitter.com/wK5xJC6tWF — Señor de los Medios 🕵️‍♂️ (@MedF1osTV) March 27, 2026

Петнадесет минути след като Ауди обяви напускането на Уитли, Астън Мартин излезе с изявление, в което потвърди ролята на Нюи в отбора и настоя: „Редовно получаваме запитвания от висши ръководители на други отбори, които желаят да се присъединят към Астън Мартин, но в съответствие с нашата политика, ние не коментираме слухове и спекулации.“

Седмица по-късно, по време на Гран при на Япония, де ла Роса беше гост в ефира на Sky Sports F1 и очаквано беше попитан по горещата тема.

„Ключът тук не е ли да помогнете на Ейдриън да се фокусира върху това, в което е фантастичен – всички знаем, че е най-добрият в бранша – и да привлечете някой като Джонатан за шеф на отбора?“, попита водещата Натали Пинкъм.

„Е, в момента ние оставаме... Нашата структура е... - започна колебливо де ла Роса. - Щастливи сме с това, което имаме, и с начина, по който сме организирали отбора. И с Ейдриън като шеф на тима, но той е повече от това – той всъщност е управляващ технически партньор. Така че това ще остане същото.

„Искам да кажа, Джонатан напусна. Наистина не бива да коментираме неща, които се случват. Не знаем защо е напуснал. Не знаем каква е ситуацията, наистина. Единственото, което знаем, е, че имаме шеф на отбора и това е Ейдриън Нюи. И това ще остане непроменено“, добави той.

„Трябва да вярваме в нашата структура и да не я променяме повече“, каза още испанецът, като напомни, че тимът вече е имал четирима различни ръководители в петгодишната си история под това име.

Притиснат с въпроса дали Уитли идва в Астън Мартин, Де ла Роса отговори: „Е, не и засега. Просто... Не трябва да коментираме слухове и спекулации. Защото трябва да бъдем уважителни и към това, което Джонатан иска да прави в бъдеще.“

Астън Мартин записа кошмарен старт на сезона, като новият им заводски двигател на Хонда генерира вибрации, които повреждат батериите и предизвикват притеснения за здравето на пилотите. В резултат на това болидът AMR26 все още не е завършил нито едно състезание.

