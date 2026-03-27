  Леклер: Ферари не е толкова близо до Мерцедес

Леклер: Ферари не е толкова близо до Мерцедес

  • 27 март 2026 | 08:12
Битките между пилотите на Мерцедес и Ферари в началото на първите две състезания този сезон осигуриха най-интересните моменти от началото на сезона във Формула 1.

В по-дълги серии обиколки обаче превъзходството на Мерцедес беше ясно изразено в Австралия и Китай, но пък двата тима има сериозен аванс пред останалите 9 отбора.

„В първите състезания видяхме доста битки, което е хубаво, но в момента, в който нивото ти на представяне е по-ниско, то губиш много време – обясни пилотът на Ферари Шарл Леклер. – Нашият шанс е да сме близо до Мерцедес, да ги дразним в първите обиколки.

„Но в момента, в който колите на Мерцедес излязат начело на чист въздух, те показват истинското си темпо и мисля, че разликата е четири или пет десети, което е сериозен аванс.

„Това не ме обезкуражава, ние подготвяме подобрения по колата и ще видим как ще продължим. Но не сме толкова близо, колкото всички си мислят.“

Снимки: Gettyimages

