Изгоненият от Верстапен журналист коментира скандала

Бившият световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен предизвика сериозен скандал в началото на състезателния уикенд за Гран При на Япония, след като изгони от пресконференцията си вчера британски журналист.

Става въпрос за Жил Ричард от The Guardian, който в края на миналата година пита Макс дали съжалява за удара си с Джордж Ръсел в Испания, заради който беше наказан и загуби 9 точки. А Верстапен загуби битката за титлата с Ландо Норис за 2 точки.

Този въпрос ядоса Верстапен в Абу Даби и сега се оказа, че бившият световен шампион е доста злопаметен и не може да преодолее детинския си порив да не говори с тези, които му задават неудобни, поне за него, въпроси.

Вчера Жил Ричардс също коментира скандала в материал за The Guardian и обясни своята гледна точка.

Също така е важно да се отбележи, че изцепката на Верстапен стана на сесия за „пишещи журналисти“, тоест традиционната преса, без тв камери или фотографи, така че никой да не може да заснеме точно този епизод.

„За повече от десетилетие във Формула 1 сигурно съм интервюирал Верстапен повече от 10 пъти, винаги приятелски и в добро настроение – написа Ричардс. – Неговият изключителен талант му осигури признание и възхищение в тези статии, винаги съм го критикувал минимално и когато е ставало, е било аргументирано.

„След последното състезание в Абу Даби питах Макс какво мисли за инцидента в Испания и дали съжалява за нещо, свързано с него – въпрос, който трябваше да бъде зададен. Верстапен обаче реагира остро. „Забравяте всички други неща, които се случиха в моя сезон. Единственото, което споменавате е Барселона. Знаех, че ще стане така. И сега ми се усмихвате с глупава усмивка“, това бяха точните думи на Верстапен.

Ръсел и Антонели поведоха в Япония, Макларън пред Ферари

„Не съм сигурен за глупавата усмивка – допълни Ричардс. – Но враждебният му отговор ме изненада и може би съм се усмихнал нервно. Но не съм мислил, че това е забавно, нито пък съм се шегувал за негова сметка.“

На пресконференцията вчера Ричардс изрично запита дали Макс не иска да говори в негово присъствие заради случилото се в Абу Даби и Верстапен потвърди.

Леклер: Ферари не е толкова близо до Мерцедес

„Наистина ли си разочарован от това – беше следващия въпрос на Ричардс. – „Излизай. Да. Излизай“, беше отговорът на Верстапен.

„Верстапен се усмихваше през цялото време докато си разменяхме реплики. Може би се наслаждаваше на това, че може да контролира ситуацията? Но денят си продължи, в света има много по-сериозни проблеми от това, че не те харесва пилот от Формула 1.“

"Сузука" ще бъде лакмусът за новите правила след скучното състезание преди година

Ричардс обаче разкри, че след тази случка, в рамките на вчерашния ден, той е започнал да получава обидни и заплашителни писма на мейла си. Фенове на Верстапен вче го обвиняват, че създава „отровна атмосфера“, че е „предубеден към Верстапен“ и т.н.

Реакцията на Верстапен шокира журналистите в пресцентъра на „Сузука“, а обясненията му определени като такива, на които им „липсва класа“. Но Ричардс побърза да обясни, че не иска той да става повод за новини и помоли колегите си да ограничат коментарите.

Но, както уточни той, понякога трябва да задава трудни и странни въпроси. Защото това му е работата.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

