"Сузука" ще бъде лакмусът за новите правила след скучното състезание преди година

  • 26 март 2026 | 15:10
„Сузука“ ще бъде лакмусът за новите правила във Формула 1 след изключително скучното състезание през 2025 година, на това мнение е лидерът в генералното класиране Джордж Ръсел.

Преди година надпреварата за Гран При на Япония се превърна в истинска процесия и в топ 10 реално имаше само едно изпреварване от старта до финала. То дойде още в началните етапи, когато Люис Хамилтън изпревари Исак Хаджар за седмото място.

В първите два кръга за новия сезон видяхме множество атаки и размени на позиции, които се дължат основно на новите правила и използването на електрическата енергия. А според Ръсел предстоящата в неделя Гран При на Япония ще покаже дали новите правила действително правят състезанията по-интересни.

Люис Хамилтън отново защити "йо-йо състезанията" във Формула 1

„Предната генерация коли беше перфектна за тази писта, защото имахме много притискане в бързите завои. Миналата година май направихме най-бързите обиколки изобщо на „Сузука“, но състезанието беше изключително скучно.

„Сега ще сме по-бавни в бързите завои и предполагам, че с лекота ще направим само едно спиране в бокса, както беше и миналата година. Но и в Китай направихме по само един стоп, а състезанието беше много вълнуващо.

„Предполагам тук ще бъде добър тест за новите правила. Ако тук имаме вълнуващо състезание, а не скучно, както преди, ще бъде много интересно“, каза Ръсел пред репортерите на „Сузука“.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Макс Верстапен изгони британски журналист от пресконференцията си в Япония

Макс Верстапен изгони британски журналист от пресконференцията си в Япония

  • 26 март 2026 | 11:17
  • 4531
  • 7
Ландо Норис: Можем да имаме най-добрата кола тази година

Ландо Норис: Можем да имаме най-добрата кола тази година

  • 26 март 2026 | 10:55
  • 831
  • 0
ФИА промени малко регламента за квалификацията в Япония

ФИА промени малко регламента за квалификацията в Япония

  • 26 март 2026 | 10:32
  • 943
  • 0
Легално ли е предното крило на Мерцедес?

Легално ли е предното крило на Мерцедес?

  • 26 март 2026 | 10:05
  • 3179
  • 2
Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

  • 26 март 2026 | 09:34
  • 15446
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP

  • 26 март 2026 | 09:33
  • 3548
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

  • 26 март 2026 | 14:02
  • 9306
  • 12
Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

  • 26 март 2026 | 08:05
  • 20747
  • 95
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
  • 66673
  • 28
Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

  • 26 март 2026 | 09:53
  • 17554
  • 19
Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
  • 17521
  • 11
Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

  • 26 март 2026 | 08:00
  • 5095
  • 1