"Сузука" ще бъде лакмусът за новите правила след скучното състезание преди година

„Сузука“ ще бъде лакмусът за новите правила във Формула 1 след изключително скучното състезание през 2025 година, на това мнение е лидерът в генералното класиране Джордж Ръсел.

Преди година надпреварата за Гран При на Япония се превърна в истинска процесия и в топ 10 реално имаше само едно изпреварване от старта до финала. То дойде още в началните етапи, когато Люис Хамилтън изпревари Исак Хаджар за седмото място.

В първите два кръга за новия сезон видяхме множество атаки и размени на позиции, които се дължат основно на новите правила и използването на електрическата енергия. А според Ръсел предстоящата в неделя Гран При на Япония ще покаже дали новите правила действително правят състезанията по-интересни.

„Предната генерация коли беше перфектна за тази писта, защото имахме много притискане в бързите завои. Миналата година май направихме най-бързите обиколки изобщо на „Сузука“, но състезанието беше изключително скучно.



„Сега ще сме по-бавни в бързите завои и предполагам, че с лекота ще направим само едно спиране в бокса, както беше и миналата година. Но и в Китай направихме по само един стоп, а състезанието беше много вълнуващо.



„Предполагам тук ще бъде добър тест за новите правила. Ако тук имаме вълнуващо състезание, а не скучно, както преди, ще бъде много интересно“, каза Ръсел пред репортерите на „Сузука“.

Снимки: Gettyimages