  3. Как пилотите на Ауди са разбрали за раздялата с Джонатан Уитли

  • 26 март 2026 | 16:50
  • 122
  • 0

В края на миналата седмица отборът на Ауди обяви изненадващата новина, че се разделя с Джонатан Уитли, който застана начело на екипа преди по-малко от година.

Официално: Уитли напуска Ауди. Ще отиде ли в Астън Мартин?

Като официална причина за раздялата между двете страни се посочват лични проблеми за Уитли, който е пожелал да напусне Ауди. Неофициално обаче се говори, че между него и Матиа Биното е имало разрив в отношенията, а и се появи информация, че от Астън Мартин имат предложение към Уитли да заеме същата позиция, но много по-близо до дома, а не в Швейцария.

В Швейцария: В Ауди цари хаос!

Преди началото на уикенда за Гран При на Япония пилотите на Ауди Габриел Бортолето и Нико Хюлкенберг коментираха раздялата с Уитли. От техните изказвания обаче остава впечатлението, че единият е бил наясно с това предварително, а другия е разбрал заедно с целия свят.

Ауди ще си търси нов шеф, Биното няма да ръководи постоянно тима

„Да съм честен, не бях изненадан – обясни Бортолето. – Вътре в отбора ние сме много ясни и откровени за тези неща, така че не бях изненадан. Няма да лъжа, всичко се разви много бързо. Той пристигна миналата година. Но когато имаш лични причини, това е с приоритет.“

В Япония: Нюи е виновен за хаоса в Астън Мартин

„Аз разбрах заедно със света – каза Хюлкенберг. – Научих в четвъртък, когато информацията се появи. Тогава аз бях в симулатора и майка ми ми прати статията. Бях между два опита, погледнах си телефона и си казах „м*мка му“.

„Ако има фундаментален проблем с един от лидерите на отбора, тогава трябва да се предприемат действия. Не съм запознат с детайлите, все още не съм разговарял с него. Но ако има проблем, трябва да реагираш, иначе не е добре за никого“, добави още германецът.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Снимки: Gettyimages

