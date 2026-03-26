Усик и Джошуа – от съперници до братя: история, която връща вярата в бокса

За онези, които вече са изморени от спекулациите, че Тайсън Фюри и Антъни Джошуа най-накрая ще се бият през 2026 г., имаше нещо успокояващо в последните кадри на Джошуа в Украйна с бившия му съперник Олександър Усик.

Фюри срещу Джошуа е уморено съперничество – едно от многото в последните години, които не се случиха в правилния момент и затова бяха отложени до степен да изгубят част от стойността си. Вече дори започва да заприличва на фарс, с познати персонажи, които повтарят познати реплики.

Когато човек слуша Фюри как говори, че дава време на Джошуа да преживее скорошната загуба на двама от най-близките си приятели, а в следващия момент заявява, че ще му „откъсне главата“, ако се бият, нито жестът на съчувствие, нито заплахата звучат особено стойностно.

С Усик и Джошуа обаче е различно. Двама бойци, които влязоха в своето съперничество от два мача и 24 рунда с пълно уважение един към друг, днес имат още повече такова. Джошуа, след като пропадна планиран двубой с Фюри през 2021 г., смело прие предизвикателството на Усик, без да подозира урока по бокс, който ще понесе в рамките на 12 рунда. Последва реванш – по-конкурентен, но отново украинецът се оказа по-добрият в шампионската дистанция.

Първоначално това беше трудно за Джошуа. Реакцията му след мача, когато опита да изрази разочарованието си, преди да изхвърли поясите извън ринга, показваше човек, който за първи път осъзнава, че да дадеш всичко от себе си в един двубой невинаги е достатъчно, за да спечелиш.

Днес отношенията им са изградени върху най-важното. Те са значими. Истински. Това е от онези истории, за които мнозина в спорта ще кажат, че „това е същността на бокса“, но истината е, че тя изпъква именно защото контрастира на постоянните дрязги и обиди, с които сме свикнали.

Усик, който показва на Джошуа Украйна, дава му насоки в залата и го прегръща, казва много и за двамата. Също толкова искрено е, когато отделят време да говорят с деца или да седят край ринга и да подкрепят местни аматьорски боксьори – всички от които ценят това внимание. И Усик, и Джошуа отдавна разбират колко е важно да останат здраво стъпили на земята – и като хора, и като личности.

Какво точно преживява Джошуа в себе си, знае само той, но това, което му се случи – да види как двама негови приятели загиват в същата кола, в която е пътувал – не е нещо, което се преодолява с щракване на пръсти. Впечатляващо е, както написа Елиът Уорсел миналата седмица, че са минали едва три месеца и вече боксовата индустрия започва да проявява нетърпение относно следващия ход на 36-годишния. Също толкова впечатляващо, макар и по различен начин, е, че световният шампион в тежка категория Усик – който има мач през май – намира време да бъде до своя бивш съперник.

Как ще изглежда бъдещето за Джошуа, е неизвестно. Последният му двубой в Маями, където счупи челюстта на Джейк Пол след посредственото си представяне през декември, не даде особено ясна представа за перспективите му на върха в тежката категория.

Каквото и да следва, Джошуа – подобно на Усик – продължава да се държи по изключително достоен начин. Нито веднъж в професионалната си кариера не се е държал недостойно извън ринга. Доказателство за характера му се видя след победата над Пол, когато отдели време да благодари на всеки един от своите привърженици. И това не беше само за камерите на Netflix. Макар че понякога беше изморително да се чака с часове, докато премине през тълпите на стадиона, за да стигне до пресконференцията след мача, Джошуа – за разлика от много други на неговото ниво – винаги намира време за хората, които наистина имат значение.

Честите му посещения при хората, които са го напътствали в аматьорските му години, са нещо обичайно. Той е първият действащ елитен боксьор, който публично подкрепя благотворителната организация Ringside Charitable Trust. Помогнал е на много хора – изплащал е дългове, купувал е домове, покривал е разходи за погребения. И всичко това, като е настоявал тези добри дела да останат лични.

Желанието му да търси съветите на Усик – друг шампион в тежка категория с примерен характер – е освежаващ контраст на словесната кал, която често замърсява образа на бокса пред света.

„Сега той е мой голям, голям брат“, каза Усик за Джошуа пред Daily Mail тази седмица. „Не е мой съперник, не е мой опонент. Той е мой партньор. Мой брат. Антъни е шампион. Няма пояси в момента. Няма значение. Шампион е човекът, който никога не се предава.“

Затова и няма особено значение какво предстои за бившия двукратен шампион. Наследството на Джошуа – ако се гледа това, което наистина има значение – вече би трябвало да е гарантирано.