„Може би не иска да бъде тестван“: Аджит Кабайел за Усик и боксьорите, които избягват мач с него

Аджит Кабайел има своето мнение защо александър Усик и други топ имена в тежка категория, които, по негово мнение, го избягват.

Кабайел чувства, че е умишлено пренебрегван и му е омръзнало да мълчи. Според германецът с турски корени, Александър Усик и други бойци при най-тежките са отклонявали предложения за мачове с него. Кабайел отговори на въпроси и коментари в своите "стори"-та в Instagram. Ето какви бяха изказванията за всеки поотделно.

За Фабио Уордли:

„Искахме този мач много пъти и всички, освен Уордли, искаха да се случи. Предложихме да се бием в Англия, въпреки че продаваме повече билети в Германия. Той отказа. Предложихме му клауза за реванш, само за него, в случай че аз спечеля, така че да има два шанса. Той пак каза „не“. Сега, след като Дерек Чисора не искаше да се бие с него, той говори, че иска само най-големите мачове и дори не споменава името ми.“

За Даниел Дюбоа:

„Сега Дюбоа ще се бие с Уордли, което е добре, защото и той ме избегна. Миналата година ми предложиха мач в Англия, аз приех всички условия в рамките на един ден, но след това той каза „не“. След това, на живо на сцената, заяви, че иска да се бие с мен. Спряхме всички останали преговори, а той вместо това отиде на почивка.“

За Мурат Гасиев:

„Между другото, моите промоутъри попитаха и екипа на Гасиев дали се интересуват от мач. Не проявиха интерес. Сега съм номер 2 в света [според BoxRec], но никой от топ пет не иска да се бие с мен. От моята гледна точка като боец: от уважение към феновете и към бокса, трябва да организираме най-добрите възможни мачове и да продължим великото наследство на този спорт.“

За Александър Усик:

„Не бих казал, че легенда като него се страхува. Но някак си той винаги избягва името ми, когато говори за съперници. Може би просто не иска черният му дроб да бъде тестван от моите удари в тялото.“

Кабайел (27-0, 19 нокаута) започна да привлича вниманието с унищожителни победи над Арсланбек Махмудов и Франк Санчес през 2023-24 г. и продължи в същия дух в следващите си два мача – победи с нокаут над Жилей Жан и Дамян Книба. Победата над Жан донесе на Кабайел временната титла на WBC в тежка категория.