  • 30 май 2026 | 23:32
Даниел Динев с впечатляваща победа над легенда на SENSHI 31

Перспективният български кикбоксьор в тежка категория Даниел Динев победи румънската легенда на бойните спортове Бенджамин Адегбуи в супер битка на международната галавечер SENSHI 31 в Античния театър в Пловдив. Той “взриви” екзалтираната публика, която не спираше да го подкрепя и която се зарадва на множество от комбинациите му. Доминацията му беше сериозна и въпреки късния щурм на Адегбуи, не се стигна до обрат и съдиите логично отсъдиха единодушно в полза на българина.

Двамата започнаха с размяна на кикове и по всичко изглеждаше, че няма да пестят никакви сили от самото начало. Адегбуи залагаше доста на леви кикове над кръста, но и Даниел не отстъпваше нито крачка назад. Българинът вкара страхотна комбинация от крошета и вдигна публиката на крака, а противника прати в нокдаун.

Още две бомби от лявата ръкавица на Динев разклати Адегбуи и наклони везните в негова полза и във втори рунд. Последната част на рунда също беше в полза на Даниел, но той не можа да довърши противника, защото не му стигна времето.

Третата част също започна с мощна атака на Даниел и тя сякаш затвърди превъзходството му на ринга. И двамата изразходиха всичките си сили, а късният опит за обрат на Адегбуи не сполучи. Така зрителите аплодираха заслужения победител още преди да чуят официалното съдийско решение.

