Скарали се на Джошуа, че форсира възстановяването си

Измина почти месец от смъртоносната автомобилна катастрофа, в която участва Антъни Джошуа – инцидент, отнел живота на двама от най-близките му приятели и членове на екипа му. Той остави бившия двукратен обединен световен шампион в тежка категория да се възстановява както от физическите си травми, така и от емоционалните.

Шофьорът, причинил катастрофата с Антъни Джошуа, е вече подсъдим

Невъзможно е да се каже кога е „твърде рано“, но вече започнаха спекулации дали и кога 36-годишният Джошуа ще се завърне на ринга. В интервю за BoxingScene промоутърът на Джошуа Еди Хърн бе попитан именно за това.

Антъни Джошуа тренира за пръв път след тежката катастрофа

„Бях с него миналата седмица“, каза Хърн пред BoxingScene. „Очевидно физически той се възстановява. Емоционално и духовно също се възстановява – и, честно казано, в момента изобщо не се говори за бокс.“

Антъни Джошуа с емоционално изявление след катастрофата в Нигерия

Джошуа се е намирал в Нигерия, близо до Лагос, на 29 декември, когато автомобилът, в който той е пътувал заедно с приятелите си Латиф Айоделе и Сина Гами, се сблъсква с товарен камион. Айоделе и Гами загиват на място, а шофьорът Аденийи Моболаджи Кайоде е обвинен в множество престъпления. Делото срещу Кайоде, първоначално насрочено за 20 януари, бе отложено за 25 февруари.

„Много хора ме питат кога той отново ще се бие’“, каза Хърн. „А отговорът е, че това дори не е обсъждано. Това е от онези ситуации, в които трябва да го оставиш да направи това, което му е нужно. А именно – да се възстанови физически, да скърби, да се погрижи за семействата на Сина и Латиф. И едва когато дойде моментът, в който той каже: "Готов съм", тогава ще се върне в тренировъчен лагер.“

Хърн заяви, че вярва, че Джошуа в крайна сметка ще се завърне към спорта. И въпреки че той тренира всеки ден, тези тренировки, според Хърн, са по-скоро форма на терапия, отколкото знак за скорошно завръщане. Всъщност, в момента Джошуа получава ясни сигнали от екипа си да забави темпото на възстановяване. В интервю за DAZN Хърн призна, че Джошуа е „измамил“ малко, като е удрял лапи въпреки лекарските забрани.

„Не трябваше да го прави“, каза Хърн. „Физиотерапевтът му се скара, защото самият той има травми, от които все още се възстановява. Така че, да – мисля, че в този случай не трябва да се натиска темата с бокса. Това е нещо, от което Антъни сам трябва да се върне. И когато моментът настъпи – ако изобщо настъпи отново – той ще дойде от самия Антъни Джошуа. Не от мен и не от някой, който да пита кога искаш пак да се биеш. Това трябва да дойде отвътре.“