Драгомир Петров по невероятен начин се класира на финала

  • 30 май 2026 | 22:36
Драгомир Петров победи зрелищно Марин Лапушнеану със съдийско решение (29-29, 28-29, 30-29 в редовните три рунда и 10-9 в допълнителния 4-ти) на полуфинала на грандиозния турнир в лека категория на SENSHI 31 Gladiators в Античния театър в Пловдив.

Петров беше победил в оспорван тактически дуел японеца Хирокацу Мияги с единодушно съдийско решение и чрез превъзходството си над него изглеждаше физически съхранен за полуфинала.

Той обаче стана обект на ранна атака с комбинации от страна на поляка и трябваше моментално да се настрои за следващото голямо предизвикателство. Лапушнеану не спираше да върви напред и притискаше българина в ъгъла и до въжетата. Рундът завърши с нова атака на румънеца и дори няколко замахвания след гонга.

Вторият рунд беше оспорван и Драгомир се опита да води инициативата, като двамата често влизаха в размени. Няколко добри десни прави и кикове на българина попаднаха в целта, а частта завърши с негов хубав висок ритник.

Третият рунд започна много силно за Петров, а публиката ставаше все по-шумна. Българинът направи всичко по възможностите си и до последно опитваше да прати съперника в нокдаун, което обаче не се получи. Отсъждането на съдиите беше за равен резултат и бе насрочен допълнителен четвърти рунд. В него адреналинът беше покачен максимално и Драго направи повече, за да заслужи съдийското решение.

Снимки: SENSHI

