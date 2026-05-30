Атанас Божилов зарадва Пловдив с поредна победа на SENSHI

Атанас Божилов - Мистър Сенши - постигна 24-тата си професионална победа, след като срази англичанина Аарон Слиман с единодушно съдийско решение в супер битка на галавечерта SENSHI 31 Gladiators в Античния театър в Пловдив.
Слиман започна с кик в областта на гърдите в самото начало и показа, че ще заложи на високо темпо. Божилов беше пределно подготвен за стила на съперника и стъпваше напред през целия рунд, опитвайки да не изпуска инициативата.
Във втори рунд Атанас опита повече кикове, а иначе двамата продължиха да се надиграват с водещите си леви прави. Битката беше повече в средата на ринга, а към края на частта българинът направи хубава комбинация с кроше и ритник.
Същите тези комбинации на Божилов работеха отлично в трети рунд и той често провокираше аплодисментите на публиката. Слиман не успяваше да се противопостави и да намери пролука в защитата на българина, а дори накрая беше натикан в ъгъла и получи още крошета.
Снимки: SENSHIДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google