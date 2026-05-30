Волпе си осигури място на финала на SENSHI 31 Grand Prix с отлична стратегия

Анджело Волпе е на финал в Grand Prix турнира на SENSHI в категория до 70 килограма! Италианецът победи Бруно Газани с неединодушно съдийско решение (2 гласа в негова полза, 1 равенство) в полуфинал от турнира на 31-то издание на SENSHI.

Газани разчиташе на силна преса още от началото на двубоя. С традиционния си агресивен стил той преследваше Волпе из ринга. Бразилецът не успя да хване Волпе в крачка и да пласира мощно кроше, но натискът му в тази част създаде впечатление, че той е по-добрият от двамата на ринга.

Стратегията на бившия боец на GLORY бе същата и в следващия рунд, но съперникът му показа отлична защита и контраатака и пласира няколко отлични боксови комбинации, докато се движеше назад и встрани.

Газани бе най-агресивен в решаващия трети рунд, но Волпе бе по-свеж и се движеше из рунда неуморно и пласира няколко силни контриращи удара, които наклониха везните в негова полза.

Припомняме, че в първата си битка на SENSHI 31 Волпе отново победи със съдийско решение. Той надделя над опитния Само Петче.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google