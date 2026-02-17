Популярни
  Катастрофата с Джошуа провокирала завръщането на Фюри

Катастрофата с Джошуа провокирала завръщането на Фюри

  • 17 фев 2026 | 09:04


Британецът Тайсън Фюри заяви, че злощастната автомобилна катастрофа на Антъни Джошуа в Нигерия, която доведе до двама смъртни случая, е била „повратна точка“ за него в решението му да се завърне на професионалния боксов ринг.

Джошуа - бивш шампион в тежка категория, получи леки наранявания при катастрофата в Нигерия през декември. При инцидента загинаха треньорът му по силова и кондиционна подготовка Сина Гами и неговият треньор Латиф Айоделе.

„Най-големият повратен момент при това завръщане за мен беше трагедията, която се случи с Антъни Джошуа“, призна Фюри пред репортери в понеделник на стадион „Тотнъм Хотспър“, където ще се изправи срещу Арсланбек Махмудов на 11 април.

„Чувам всички тези лоши новини, които се случиха и си помислих - знаете ли какво, животът е много кратък, много ценен и много крехък. Утре е мистерия, трябва да живеем за днес. И аз, живеейки за този ден, реших още тогава, че ще се върна към бокса - защото това е нещо, което обичам, изпитвам страст и в което винаги съм бил влюбен“, коментира още боксьорът.

37-годишният Фюри обяви през януари завръщането си от последния си период на оттегляне от спорта. Това ще бъде първи мач за бившия двукратен световен шампион в тежка категория, откакто загуби от Олександър Усик през декември 2024-а.

