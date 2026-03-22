  3. Антъни Джошуа гостува в Украйна за първи път и посети мемориал в Киев

Антъни Джошуа гостува в Украйна за първи път и посети мемориал в Киев

  • 22 март 2026 | 23:34
Антъни Джошуа гостува в Украйна за първи път и посети мемориал в Киев

Бившият световен шампион по бокс, Антъни Джошуа, наскоро посети Украйна за първи път. Британецът гостува на своя бивш съперник, Александър Усик, с когото посетиха различни места в Киев и тренираха заедно.

При пристигането си Джошуа заяви: „Украйна! За първи път в живота си.“

От медията "UNITED24" отбелязват, че Джошуа е пристигнал в Украйна на 20 март по покана на именно на настоящия световен шампион по бокс в тежка категория на WBC, WBA и IBF - Александър Усик. Съобщава се още, че Усик е показал на Джошуа улиците на Киев, включително мемориал в центъра на града, посветен на войниците, загинали в защита на Украйна.

