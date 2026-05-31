8 медала за България в първите два дни на Балканското първенство по карате

Общо осем медала спечелиха българските състезатели до момента на Балканското първенство за деца до 14 години по карате в Истанбул.

Във втория ден националите завоюваха две сребърни и четири бронзови отличия. На ката при 9-годишните Красина Николова и в категория над 55 кг при 13-годишните Александър Иванов станаха вицешампиони.

Николай Цанев: Световната карате федерация работи активно за връщането на спорта в Олимпийските игри

Бронз в категория над 45 кг при 10-годишните взе Синан Ремзи, както и Стефан Бояджиев в същата възрастова група, но в категория до 45 кг. Трети са още Тодор Димитров при 13-годишните до 45 кг и Мартин Доленски при 13-годишните до 55 кг.

В първия ден при децата, родени през 2017 година, Емилиян Димитров стана балкански шампион на ката след пет убедителни победи. При децата, родени през 2015, Николай Цвятков спечели бронзовия медал в конкуренцията на 38 състезатели от девет балкански държави.

България участва с общо 124 състезатели от клубове от цялата страна, водени от 26 треньори, а българските рефери в надпреварата са шестима.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google