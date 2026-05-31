Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. 8 медала за България в първите два дни на Балканското първенство по карате

8 медала за България в първите два дни на Балканското първенство по карате

  • 31 май 2026 | 12:11
  • 306
  • 0
8 медала за България в първите два дни на Балканското първенство по карате

Общо осем медала спечелиха българските състезатели до момента на Балканското първенство за деца до 14 години по карате в Истанбул.

Във втория ден националите завоюваха две сребърни и четири бронзови отличия. На ката при 9-годишните Красина Николова и в категория над 55 кг при 13-годишните Александър Иванов станаха вицешампиони.

Николай Цанев: Световната карате федерация работи активно за връщането на спорта в Олимпийските игри
Николай Цанев: Световната карате федерация работи активно за връщането на спорта в Олимпийските игри

Бронз в категория над 45 кг при 10-годишните взе Синан Ремзи, както и Стефан Бояджиев в същата възрастова група, но в категория до 45 кг.  Трети са още Тодор Димитров при 13-годишните до 45 кг и Мартин Доленски при 13-годишните до 55 кг.

В първия ден при децата, родени през 2017 година, Емилиян Димитров стана балкански шампион на ката след пет убедителни победи. При децата, родени през 2015, Николай Цвятков спечели бронзовия медал в конкуренцията на 38 състезатели от девет балкански държави.

България участва с общо 124 състезатели от клубове от цялата страна, водени от 26 треньори, а българските рефери в надпреварата са шестима.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Даниел Динев с впечатляваща победа над легенда на SENSHI 31

Даниел Динев с впечатляваща победа над легенда на SENSHI 31

  • 30 май 2026 | 23:32
  • 832
  • 0
Драго Петров загуби заради нелепа контузия финала на SENSHI 31 Gladiators

Драго Петров загуби заради нелепа контузия финала на SENSHI 31 Gladiators

  • 30 май 2026 | 22:40
  • 10390
  • 1
Драгомир Петров по невероятен начин се класира на финала

Драгомир Петров по невероятен начин се класира на финала

  • 30 май 2026 | 22:36
  • 545
  • 0
Волпе си осигури място на финала на SENSHI 31 Grand Prix с отлична стратегия

Волпе си осигури място на финала на SENSHI 31 Grand Prix с отлична стратегия

  • 30 май 2026 | 22:17
  • 509
  • 0
Атанас Божилов зарадва Пловдив с поредна победа на SENSHI

Атанас Божилов зарадва Пловдив с поредна победа на SENSHI

  • 30 май 2026 | 21:53
  • 1023
  • 0
Драгомир Петров надигра японец в първия кръг на SENSHI 31 Grand Prix

Драгомир Петров надигра японец в първия кръг на SENSHI 31 Grand Prix

  • 30 май 2026 | 21:21
  • 658
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски се раздели с Марко Дуганджич

Официално: Левски се раздели с Марко Дуганджич

  • 31 май 2026 | 10:19
  • 9123
  • 24
Нареси и Алмейда приключиха с Лудогорец

Нареси и Алмейда приключиха с Лудогорец

  • 31 май 2026 | 11:04
  • 7575
  • 4
ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

  • 30 май 2026 | 22:00
  • 85492
  • 501
Жестоки подигравки за Арсенал след загубата на финала в Шампионската лига

Жестоки подигравки за Арсенал след загубата на финала в Шампионската лига

  • 31 май 2026 | 09:37
  • 13697
  • 44
„Династия“ и „легенда“: Световната преса възхвалява дубъла на ПСЖ в Шампионската лига

„Династия“ и „легенда“: Световната преса възхвалява дубъла на ПСЖ в Шампионската лига

  • 31 май 2026 | 10:18
  • 3218
  • 0
Започва втората седмица на "Ролан Гарос", ето какво да очакваме от ден 8

Започва втората седмица на "Ролан Гарос", ето какво да очакваме от ден 8

  • 31 май 2026 | 12:39
  • 3195
  • 0