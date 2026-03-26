Де Дзерби не иска да се завръща преди края на сезона

Роберто Де Дзерби няма желание да поема Тотнъм, или който и да било друг клуб, преди да приключи настоящия сезон, твърди “Скай Спортс”. Преди няколко дни се появи информация, че все пак италианецът може да се съгласи да поеме “шпорите”, като в договора му бъде включена опция за възможност за прекратяване на споразумението при изпадане на Тотнъм.

46-годишният италианецът обаче не иска да бърза с решението си и неговото желание е спокойно да проучи всички възможности и предложения, които получи през лятото.

Вчера “Мирър” излезе с информация, че Де Дзерби вече не е сред основните кандидати за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, както се твърдеше в последните месеци. Все пак нагласите са, че най-вероятно бившият мениджър на Брайтън ще се завърне да работи именно в Премиър лийг.