Ден преди двубоя срещу Соломоновите острови: България тренира в Джакарта за мача с екзотичния противник
  Де Дзерби не иска да се завръща преди края на сезона

Де Дзерби не иска да се завръща преди края на сезона

  26 март 2026 | 10:29
Де Дзерби не иска да се завръща преди края на сезона

Роберто Де Дзерби няма желание да поема Тотнъм, или който и да било друг клуб, преди да приключи настоящия сезон, твърди “Скай Спортс”. Преди няколко дни се появи информация, че все пак италианецът може да се съгласи да поеме “шпорите”, като в договора му бъде включена опция за възможност за прекратяване на споразумението при изпадане на Тотнъм.

46-годишният италианецът обаче не иска да бърза с решението си и неговото желание е спокойно да проучи всички възможности и предложения, които получи през лятото.

Вчера “Мирър” излезе с информация, че Де Дзерби вече не е сред основните кандидати за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, както се твърдеше в последните месеци. Все пак нагласите са, че най-вероятно бившият мениджър на Брайтън ще се завърне да работи именно в Премиър лийг.

Ян Урбан: Имаме повече опит, но Албания умее да изненадва

Чалханоолу: Киву дава шанс на всички, това го отличава от Индзаги

Наказаха треньора на Монако

Рафаел Леао не се е карал с Алегри

Расмус Хойлунд: В Наполи отново се влюбих във футбола

Наполи се включва в битката за подписа на Горетцка

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Националите тренират в Джакарта преди мача със Соломоновите острови - гледайте на живо!

Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

