Котев: Това е шанс за младите

Техническият директор на БФС Кирил Котев говори преди заминаването на националите за Индонезия, където нашите ще вземат участие в турнира FIFA Series 2026. Ръководителят е на мнение, че тези срещи със Соломоновите острови и евентуално с Индонезия е шанс за младите футболисти да защитят мястото си в представителния отбор.

“Още в началото обявихме, че ще бъдем с по-млади футболисти. Надяваме се да се представят добре. Всеки резултат е важен, но ние искаме да променим играта ни за Лигата на нациите, защото това е подготовка за там. Ще се опитаме да играем футбол. С всеки един от отпадналите е разговаряно. Това е шанс за младите. Сигурен съм, че те ще ги заместят добре. Очаква ни дълго пътуване и различни температури, но това не трябва да ни оправдава. Ако мислят само за футбол, ще се получат нещата. Всеки един мач е важен и могат да ни бъдат много полезни. Имаме някаква представа за Соломоновите острови, Индонезия са доста по-сериозен отбор. Подготвени сме и за след тежкото пътуане, за да сме готови за мачовете”, каза Котев.