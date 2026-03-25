Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

  • 25 март 2026 | 10:03
  • 3728
  • 7
Стилиян Петров подготвя грандиозно благотворително събитие с цел набиране на средства за лечение, с което да бъдат подпомогнати Любослав Пенев и Петър Хубчев, които се борят с онкологични заболявания.

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Във вчерашния ден с писмо до медиите беше загатнато за планиране на голямо събитие, но не бе обявено какво точно ще бъде то. Стилиян Петров ще се срещне с представителите на медиите в Бургас на 31 март и на брифинга ще сподели плановете си.

Фондация „Стилиян Петров“ винаги е помагала на нуждаещи се в битката им с коварната болест и подобни инициативи от дългогодишния капитан на България са чести. Легендата на българския футбол неколкократно е показвал отговорността си и съпричастност към хората в нужда. На брифинга в Бургас се очаква Стан да обяви още няколко значими новини, касаещи бургаската общественост и страната.

"Легендарният капитан на националния ни отбор по футбол и рекордьор по брой мачове с лъвовете Стилиян Петров ще обяви голяма новина за бургаската общественост и страната. На 31 март (вторник) от 10:30 ч. в зала “Бургас” на Конгресния център ще се проведе пресконференция, в която участие ще вземе и кметът на Община Бургас Димитър Николов.

За да подкрепят инициативата, до Стилиян Петров ще застанат и други знакови фигури, тясно свързани с историята на футбола в Бургас и България. Това са: Димитър Димитров – Херо – един от най-успешните и уважавани български треньори и Стойко Сакалиев – бивш национал и любимец на бургаската публика. Макар детайлите да се пазят в тайна, присъствието на фигури от такъв ранг и подкрепата на местната власт подсказват за проект с дългосрочен отзвук – вероятно свързан с детско-юношеския футбол или благотворителност“.

Следвай ни:

