Дукати: Не може вечно да разчитаме на Марк Маркес да компенсира недостатъците ни

От заводския тим на Дукати в MotoGP признаха, че трябва да вдигнат нивото си на представяне, за да се конкурират с Априлия и са наясно, че не могат да продължат да разчитат на звездата си Марк Маркес, който „да компенсира недостатъците им“.

Италианският производител е изправен пред най-трудното си начало на сезон в MotoGP от няколко години насам, след като Априлия доминира в първите две състезания за годината в Тайланд и Бразилия и установи контрол в ранната фаза на шампионата.

Въпреки че Маркес впечатли с победата си в спринта в Гояния, нито той, нито стартиралият от полпозишън Фабио ди Джанантонио имаха отговор на заводските мотори на Априлия в неделя, когато Марко Бедзеки завърши пред съотборника си Хорхе Мартин за убедителна двойна победа.

Мениджърът на отбора на Дукати, Давиде Тардоци, заяви, че марката трябва да се съсредоточи върху подобряването на своя мотоциклет Desmosedici, вместо да се осланя на способността на Маркес да извлича резултати, особено докато испанецът продължава да се възстановява от контузия в рамото, получена миналата година.

„В момента имаме и Марк, който не е на 100% физически, макар това да не е извинение, тъй като и другите пилоти на Дукати изостават - обясни Тардоци пред motorsport.com. - Не можем вечно да разчитаме на таланта на Марк да компенсира нашите недостатъци."

„Марк не е на 100%, но като всички велики шампиони, той не се замисля върху това, а просто работи усилено, за да донесе възможно най-добрите резултати“, добави той.

Доскорошният преследвач на Дукати, Априлия постигна бърз напредък при настоящото си ръководство, за да се превърне в най-сериозната заплаха за доминацията на Тардоци и компания в шампионата.

Първите признаци на уязвимост от страна на Дукати се появиха още миналата година, когато заводският пилот Франческо Баная изпитваше трудности да се бори постоянно в челото, дори докато съотборникът му Маркес се устреми към седма титла в Кралския клас. Ситуацията се усложни и от загубата на партньорския тим Прамак, който отиде при Ямаха и така Дукати остана с шест мотора на стартовата решетка.

В първите две състезания от 2026 Мишлен предостави по-твърди задни гуми, а добавянето на пистата в Гояния в календара също допринесе за известна непредвидимост. Това означава, че по-ясна картина за конкурентоспособността може да се появи едва след третия кръг този уикенд в Остин.

Тардоци заяви, че в Дукати разбират проблемите, които са повлияли на формата им в началото на сезона, като генералният мениджър Джиджи Дал'Иня вече работи по намирането на решения.

„Първо, поздравления за Априлия, те свършиха страхотна работа още от миналата година - каза той. - Мисля, че са много силни от средата на миналия сезон. Направиха огромна крачка напред напоследък, така че можем само да ги поздравим.

„Смятам, че Априлия ще продължи да е конкурентен съперник и в Остин, но съм сигурен, че Дукати ще бъде по-близо. Те ще бъдат много силни и в Херес, но ние можем да се доближим. Знаем какъв е проблемът и търсим начин да го решим.“

„Що се отнася до нас, в областите, в които изоставаме, Джиджи (Дал'Иня) работи още от зимата, за да ни помогне да наваксаме. Ясно е, че в Априлия свършиха много добра работа и няма да е лесно.“

„Това бяха две много трудни състезания; те ни научиха на много. Вече не сме сами. Съперниците ни се подобриха значително и сега трябва да докажем, че Дукати може да стопи разликата.“

Трудното начало на сезон 2026 за Баная продължи и в Бразилия, където катастрофа от 11-о място сложи преждевременен край на уикенда му.

Тардоци призна, че Дукати трябва да му предостави мотор, с който той да се чувства уверен, но отбеляза, че уикендът му вече е бил компрометиран от инцидент в квалификацията, който го остави 11-и на стартовата решетка.

„Това не е лош късмет; това е грешка, която произтича от факта, че не успяхме да му дадем увереността, от която се нуждае, за да се състезава по най-добрия начин. Но и самият той призна, че проблемът идва от грешката му в квалификацията в събота“, завърши Тардоци.

