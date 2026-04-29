Очаквайте на живо: Григор Димитров започва срещу испанец в Екс ан Прованс

Григор Димитров стартира участието си на "Чаланджър 175" турнира на клей в Екс ан Прованс (Франция) с награден фонд 272 720 евро. Първата ракета на България получи "уайлд кард" от организаторите, а негов съперник в първия кръг ще бъде испанският квалификант Пол Мартин Тифон. Двамата ще премерят сили на Централния корт, като мачът им се очаква да започне около 16:00 часа българско време.

Бившият №3 в света Димитров не е играл на такова ниво турнири от 14 години насам.

26-годишният Пол Мартин Тифон е под №312 в световната ранглиста на АТР.

Димитров има само две победи в десет мача през сезона в АТР Тур, заради което падна на 137-ото място в световната ранглиста. След ранното си поражение на "Мастърс"-а в Мадрид през миналата седмица хасковлията в момента дори е 168-и във виртуалната класация, като се надява с добро представяне в Екс-ан-Прованс да успее да възвърне част от загубените позиции.

При победа днес, 34-годишният хасковлия ще търси реванш от Алекс Микелсън, от когото загуби на АТР 500 турнира в Далас през февруари. Тогава американецът спечели в три сета - 5:7, 6:4, 6:4. Микелсен е водач на схемата в Екс ан Прованс.

Григор Димитров има четири титли в кариерата си от сериите "Чалънджър" - две в Банкок (Тайланд) и по една в Женева (Швейцария) и в Шербур (Франция), където триумфира за последно във веригата през февруари 2011 година.