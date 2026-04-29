Себастиен Ожие пак заговори за край на кариерата

9-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие пак се върна на темата за края на кариерата му в WRC, като интересното е, че това се случва броени дни след първата му победа за сезона в рали „Канарски острови“.

Ожие се състезава с ограничена програма за Тойота от 2022 година насам и през 2025 спечели деветата си световна титла, въпреки че пропусна 3 от общо 14 ралита през сезона.

Себастиен Ожие спечели победа №68 в WRC

Французинът винаги е твърдял, че ще продължи да се състезава докато получава удоволствие от пилотирането. Но сега изглежда, че следващото поколение WRC коли няма да могат да доставят същото удоволствие и вълнение на пилотите и Себ може да се пенсионира.

От догодина влизат в сила новите технически правила WRC27, като колите ще са базирани на сегашните WRC2 автомобили, като и WRC2 колите ще могат да се борят в челото на класирането. Целта на промените е топ рали автомобилите да станат по-достъпни и да има повече конкуренция в състезанията.

6-о място в WRC2 за Николай Грязин в рали "Канарски острови"

Тойота е единственият производител в WRC, който активно тества автомобил по новите WRC27 правила, но новата кола не изглежда особено вълнуваща за Ожие.

„Все още не съм пробвал бъдещата кола, но моите съотборници я тестваха и се оказа, че карането й не е особено удоволствие, а и новата кола е по-бавна от нашия Ярис Rally2 – обясни Ожие пред френския вестник Екип. – Това е още началото на развитието на колата, но показва, че новите правила са крачка назад по отношение представянето на колите на трасето и според мен, това не е идеалната ситуация за категорията, която трябва да е елитната група в ралитата.“

Ожие: Не знам дали и догодина ще карам в WRC

Ожие е на 42 и редовно обяснява, че за него е много важно да има баланс между времето, което отделя на семейството си и състезанията. Но изказванията за края на кариерата му в WRC зачестиха.

„Ако трябва да реша бъдещето си днес, то не мисля, че ще карам догодина – допълни французинът. – Но ще си дам още време, за да реша. Засега идеята ми е да се насладя на сезона с тези страхотни автомобили и в един момент ще поема в друга посока.

„Не искам да звуча като да съм взел решение, но в момента настройката ми е по-скоро да не продължа.“

Йос Верстапен с тежка катастрофа на рали

Снимки: Imago