Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Бразилия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Бразилия

  • 23 март 2026 | 13:12
  • 297
  • 0

След втората си поредна победа в състезание от началото на сезона в MotoGP Марко Бедзеки оглави генералното класиране в кралския клас след Гран При на Бразилия.

Италианският пилот на Априлия е лидер в подреждането с общо 56 точки и аванс от 11 пред своя съотборник Хорхе Мартин, който завърши втори зад него в Гояния снощи. Тройката с пасив от 14 пункта оформя Педро Акоста с КТМ, който беше лидер преди уикенда в Бразилия, но се смъкна с две позиции след доста слабите си класирания на пистата „Айртон Сена“.

Гран При на Бразилия: Двойна победа за Априлия, Бедзеки пред Мартин

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Бразилия:

  1. Марко Бедзеки – 56 точки

  2. Хорхе Мартин – 45

  3. Педро Акоста – 42

  4. Фабио Ди Джанантонио – 37

  5. Марк Маркес – 34

  6. Ай Огура – 33

  7. Раул Фернандес – 29

  8. Алекс Маркес – 13

  9. Брад Биндър – 13

  10. Франко Морбидели – 12

  11. Йоан Зарко – 12

  12. Лука Марини – 11

  13. Франческо Баная – 10

  14. Фермин Алдегер – 8

  15. Диого Морейра – 6

  16. Фабио Куартараро – 6

  17. Енеа Бастианини – 5

  18. Алекс Ринс – 3

  19. Жоан Мир – 3

  20. Маверик Винялес – 0

  21. Топрак Разгатлиоглу – 0

  22. Джак Милър – 0

  23. Микеле Пиро – 0

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Холгадо спечели срещу Муньос в Moto2 в Гояния

  • 22 март 2026 | 21:23
  • 1165
  • 0
Бедзеки: Много съм щастлив, прекрачих границата

  • 22 март 2026 | 21:09
  • 1454
  • 0
Гран При на Бразилия: Двойна победа за Априлия, Бедзеки пред Мартин

  • 22 март 2026 | 20:40
  • 4180
  • 0
Въпреки червения флаг Максимо Килес спечели в Moto3 в Бразилия

  • 22 март 2026 | 18:55
  • 709
  • 0
Себастиен Льоб спечели рали-рейда в Португалия

  • 22 март 2026 | 18:26
  • 1045
  • 0
Специална окраска за болидите на Рейсинг Булс за Япония

  • 22 март 2026 | 17:58
  • 932
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

  • 23 март 2026 | 14:13
  • 822
  • 0
От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

  • 23 март 2026 | 12:13
  • 8318
  • 2
Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

  • 23 март 2026 | 13:23
  • 3401
  • 2
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 32487
  • 118
Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 46005
  • 31
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 5892
  • 0