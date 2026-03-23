Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Бразилия

След втората си поредна победа в състезание от началото на сезона в MotoGP Марко Бедзеки оглави генералното класиране в кралския клас след Гран При на Бразилия.

Италианският пилот на Априлия е лидер в подреждането с общо 56 точки и аванс от 11 пред своя съотборник Хорхе Мартин, който завърши втори зад него в Гояния снощи. Тройката с пасив от 14 пункта оформя Педро Акоста с КТМ, който беше лидер преди уикенда в Бразилия, но се смъкна с две позиции след доста слабите си класирания на пистата „Айртон Сена“.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Бразилия:

Марко Бедзеки – 56 точки Хорхе Мартин – 45 Педро Акоста – 42 Фабио Ди Джанантонио – 37 Марк Маркес – 34 Ай Огура – 33 Раул Фернандес – 29 Алекс Маркес – 13 Брад Биндър – 13 Франко Морбидели – 12 Йоан Зарко – 12 Лука Марини – 11 Франческо Баная – 10 Фермин Алдегер – 8 Диого Морейра – 6 Фабио Куартараро – 6 Енеа Бастианини – 5 Алекс Ринс – 3 Жоан Мир – 3 Маверик Винялес – 0 Топрак Разгатлиоглу – 0 Джак Милър – 0 Микеле Пиро – 0

