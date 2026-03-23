След втората си поредна победа в състезание от началото на сезона в MotoGP Марко Бедзеки оглави генералното класиране в кралския клас след Гран При на Бразилия.
Италианският пилот на Априлия е лидер в подреждането с общо 56 точки и аванс от 11 пред своя съотборник Хорхе Мартин, който завърши втори зад него в Гояния снощи. Тройката с пасив от 14 пункта оформя Педро Акоста с КТМ, който беше лидер преди уикенда в Бразилия, но се смъкна с две позиции след доста слабите си класирания на пистата „Айртон Сена“.
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Бразилия:
Марко Бедзеки – 56 точки
Хорхе Мартин – 45
Педро Акоста – 42
Фабио Ди Джанантонио – 37
Марк Маркес – 34
Ай Огура – 33
Раул Фернандес – 29
Алекс Маркес – 13
Брад Биндър – 13
Франко Морбидели – 12
Йоан Зарко – 12
Лука Марини – 11
Франческо Баная – 10
Фермин Алдегер – 8
Диого Морейра – 6
Фабио Куартараро – 6
Енеа Бастианини – 5
Алекс Ринс – 3
Жоан Мир – 3
Маверик Винялес – 0
Топрак Разгатлиоглу – 0
Джак Милър – 0
Микеле Пиро – 0
