Марко Бедзеки вече има повече от 100 последователни обиколки начело в MotoGP

Вчера Марко Бедзеки спечели своята четвърта поредна победа в MotoGP, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Бразилия на пистата „Айртон Сена“ в Гояния.

Италианецът поведе още на старта на състезанието и не изпусна лидерството нито за миг, водейки във всички 23 обиколки на съкратената състезателна дистанция. Така пилотът на Априлия вече има повече от 100 последователни обиколки като лидер в неделните състезания в MotoGP.

Неговата серия започна в Португалия миналия ноември, където той отново води от старта до финала. След това той повтори това си постижение още във Валенсия в края на миналия сезон и в Тайланд в началото на този, за да стигнем до Бразилия, където Бедзеки също беше лидер от старта до финала.

Гран При на Бразилия: Двойна победа за Априлия, Бедзеки пред Мартин

В тези четири неделни надпревари италианецът записа общо 101 поредни обиколки като лидер на колоната в MotoGP. Последният тур, в който неговото име не беше на върха на класирането, беше финалната обиколка на миналогодишната Гран При на Малайзия, която беше спечелена от Алекс Маркес с Грезини Дукати.

