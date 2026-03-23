Марк Маркес: Грешката в Бразилия дойде на завой, където асфалтът се разпадаше

Действащият шампион в MotoGP Марк Маркес заяви, че грешката му в края на състезанието, която го лиши от подиум в Гран При на Бразилия, е станала на място, където „асфалтът се е откъртвал“. И испанецът не беше единственият, който обърна внимание на трудните условия, при които се проведе състезанието на пистата "Айртон Сена". Неделното състезание в Гояния беше съкратено с осем обиколки поради проблем, който MotoGP определи като „влошаване на състоянието на пистата“. Въпреки че шампионатът и ФИМ не предоставиха допълнителни разяснения, от Мишлен посочиха, че „повърхността на пистата се е разпадала и влошавала“ на завои 11 и 12.

Решението за намаляване на състезателната дистанция от 31 на 23 обиколки дойде само пет минути преди началото на загряващата обиколка. Това не остави на пилотите никаква възможност да сменят гуми или да коригират количеството гориво според новия формат.

Победителят в спринта Маркес прекара голяма част от състезанието в битка със стартиралия от полпозишън Фабио ди Джанантонио за третата позиция, след като дуото на заводския тим на Априлия – Марко Бедзеки и Хорхе Мартин – се откъсна напред.

Испанецът изглеждаше сигурен за третото място, след като изпревари своя съперник от VR46 със смела, но чиста маневра на завой №7 пет обиколки преди края.

Въпреки това, в следващата обиколка седемкратният шампион в MotoGP преживя плашещ момент в завои 11 и 12, което позволи на Ди Джанантонио да си върне позицията и да заеме последното място на подиума. След като в крайна сметка пресече финалната линия четвърти, Маркес обясни, че едва не е катастрофирал на острия десен завой, където настилката се е влошавала след проливните дъждове в Гояния през седмицата.

„В това състезание беше възможно да се кача на подиума, но направих грешка на онзи завой, където асфалтът се разпадаше - обясни Маркес. - Едва не изпуснах предницата, защото натиснах твърде много. Но като изключим това, уикендът беше приемлив от гледна точка на представянето ми.“

Завръщането на MotoGP в Бразилия след повече от две десетилетия беше белязано от редица проблеми, свързани с пистата. Силни дъждове наводниха части от трасето в началото на състезателната седмица, а спринтовото състезание в събота беше отлагано многократно, докато работници поправяха голяма дупка, появила се на стартфиналната права.

Въпреки притесненията за безопасността, Маркес настоя, че условията в неделя все пак те са били толкова лоши.

„В крайна сметка условията бяха приемливи, за да продължим. Вярно е, че ако попаднеш в онази точка, която беше на състезателната линия, беше изключително хлъзгаво. В онази обиколка докоснах леко тази точка, загубих предницата и след това излязох на бордюра. Затова реших да не накланям много мотора на бордюра и знаех, че Ди Джанантонио е близо и ще ме изпревари. Но беше по-добре да завърша четвърти, отколкото да катастрофирам.“

В интервю за испанския телевизионен оператор DAZN, Маркес изрази известни притеснения за бъдещето на пистата, като каза: „Едно от нещата, които ни тревожат, е какво ще се случи догодина. През целия уикенд неравностите ставаха все по-лоши. На мястото, където днес асфалтът се надигаше, изглеждаше, че с всяка обиколка има все повече камъчета и натрошен асфалт. Точно там загубих мястото си на подиума.“

