  3. MotoGP в Бразилия: Разпадащ се асфалт, камъчета удрят пилотите

MotoGP в Бразилия: Разпадащ се асфалт, камъчета удрят пилотите

  • 23 март 2026 | 13:51
Разпадащата се асфалтова настилка на пистата “Айртон Сена” в Гояния се оказа причината за съкращаването на състезанието от MotoGP, както и за недоволството на част от пилотите в световния шампионат.

Броени минути преди старта на втория кръг от сезона в MotoGP стана ясно, че състезателната дистанция е намалена от 31 на 23 обиколки - заради изронването на най-горния слой на асфалта и оформянето на плитки дупки. А след състезанието имаше пилоти, които се оплакаха, че са били ударени от летящи камъчета, хвърлени от мотоциклетите пред тях.

Испанските пилоти Алекс Ринс и Алекс Маркес заявиха вчера, че са били сред ударените от такива парчета асфалт и допълниха, че това са “неприемливи условия” за провеждането на състезание от MotoGP. Световният шампионат се завърна в Бразилия за първи път от 2004 година насам, а реконструкцията на “Айртон Сена”, включителното и преасфалтирането на трасето, е струвала 10 милиона долара.

А проблемите с пистата започнаха още след квалификацията, когато на стартфиналната права се отвори голяма дупка, като се наложи асфалтът да бъде изрязан и трасето да бъде изкърпено. Световният шампион Марк Маркес обясни след спринта, че провеждането му е станало възможно само защото дупката не е била на състезателната траектория.

Отделно от това, доставчикът на гуми в MotoGP Мишлен съобщи, че настилката на пистата е започнала да се “троши и разпада” на завой №11 веднага след състезанията в Moto2 и Moto3.

“Нивото на сцепление беше много ниско - коментира след състезанието Ринс. - Мисля, че това се дължи на състезанието в Moto2, заради техните гуми. Не видях да липсват парчета асфалт от най-горния слой на пистата. Но пък ме удари едно парченце асфалт, уцели ме в пръста.

“Можехме усетим летящите парчета асфалт в завои 11 и 12, питайте пръста ми, едно ме удари. Това стана веднага след старта, в първата обиколка. Това не ме направи по-бавен, но ме притесняваше, тъй като използвам този пръст за спирачката.”

Алекс Маркес беше катерогичен за “неприемливите условия” на “Айртон Сена” и също разказа за проблемите на пилотите в 23-те състезателни обиколки.

“Беше наистина странно, трудни условия въпреки по-малкото обиколки - заяви пилотът на Грезини. - Между завои 10 и 11, целият асфалт направо се трошеше, летяха камъчета, всичко. Така че, това са неприемливи условия, но се състезавахме и стана страхотно шоу.

“На тези два завоя моторите отпред вдигаха камъчета във въздуха, които ни удряха, бяхме като на мотокрос състезание. Пилотите постоянно обясняваха как в хода на уикенда пистата става все по-неравна, което ще трябва да се оправи за догодина и заради дъжда след всяка сесия се отваряха все повече дупки. И мен ме удариха камъчета, но мисля, че пръстът на Ринс е в по-лошо състояние от рамото ми.”

Снимка: Simon Patterson/x.com

