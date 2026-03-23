Направи ли крачка назад КТМ в Бразилия?

  • 23 март 2026 | 15:52
Гран При на Бразилия се оказа връщане в суровата реалност за КТМ след брилянтното начало на сезона - победа в спринта в Тайланд и качване на подиума в основното състезание за Педро Акоста. Акоста остана едва девети в квалификацията, след като падна рано във втората част на сесията и оттам нататък състезателният уикенд за него стана още по-труден.

Акоста не постигна прогрес в спринта, а в неделното състезание стартира с мека задна гума, която му даде предимство в първите обиколки, но след това изостана и завърши 7-и на финала.

MotoGP в Бразилия: Разпадащ се асфалт, камъчета удрят пилотите
MotoGP в Бразилия: Разпадащ се асфалт, камъчета удрят пилотите

Може би за КТМ е по-притеснително представянето на другите трима пилоти на марката. Първите два кръга от сезон 2026 засега не потвърждават тезата, че марката разполага с равностойни пилоти, които имат сериозен потенциал. Тримата се оказаха в дъното на стартовата решетка след квалификацията и това няма как да бъде игнорирано от Пит Байрер и другите от топ мениджмънта на компанията.

Марк Маркес: Грешката в Бразилия дойде на завой, където асфалтът се разпадаше
Марк Маркес: Грешката в Бразилия дойде на завой, където асфалтът се разпадаше

Кошмарният старт на сезона за Маверик Винялес продължи и в Гояния, като той завърши последен в неделя, на 6 секунди зад новака на Прамак Топрак Разгатлиоглу. И испанецът призна, че е трябвало да използва общите решения за настройките на моторите КТМ, вместо да се опитва да се справи сам с тази задача.

Марко Бедзеки вече има повече от 100 последователни обиколки начело в MotoGP
Марко Бедзеки вече има повече от 100 последователни обиколки начело в MotoGP
Снимки: Gettyimages

