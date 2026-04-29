"Гостът на Sportal.bg" с Кирил Милов
  Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Стадионите на ЦСКА и Левски могат да бъдат построени от една и съща фирма. Става въпрос за “Главболгарстрой”, която в момента изгражда “Българска армия”. Новото съоръжение на “червените” трябва да е готово до есента и през септември да приема официални срещи.

Sportal.bg научи, че въпросното дружество е фаворит да построи и нов “Георги Аспарухов”. Все пак окончателно решение за това няма, тъй като освен “Главболгарстрой” се обсъждат още две компании.

Капацитетът на стадион „Георги Аспарухов“ ще бъде 24 718 места съгласно изискванията на БФС и 23 032 места съгласно изискванията на УЕФА. Съоръжението ще бъде проектирано и като многофункционално пространство, което ще може да приема и други големи събития, включително концерти с капацитет до 40 000 души.

Очаква се общата инвестиция да бъде в размер на 120 милиона евро.

Проектът бе представен от Левски и архитектурно-инженерната компания ИПА на съвместна пресконференция преди няколко дни, когато стана ясно, че “сините” имат и нов собственик - бизнесменът Атанас Бостанджиев.

Любопитно е, че ИПА проектира и стадиона на ЦСКА. “Армията” ще е с капацитет 18 502 зрители за мачове от вътрешното първенство и 16 781 места за европейски срещи.

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

