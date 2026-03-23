В Дукати очакват да имат 6 мотора в MotoGP и догодина

Ръководството на Дукати очаква и догодина италианският производител да има общо шест мотора на стартовата решетка в MotoGP, с колкото разполага от началото на 2025 година насам.

В хода на изминалия уикенд в Бразилия се появиха слухове, че тимът на Грезини може да се раздели с Дукати и да се завърне в лагера на Хонда. Впоследствие тези слухове бяха отречени от Хонда, а повод за тях стана решението на Дукати да прехвърли Фермин Алдегер от Грезини във VR46 за сезон 2027.

Късно снощи обаче е имало среща между собственичката на екипа на Грезини Надя Падовани и представители на Дукати. След нея спортният директор на марката от Борго Панигале Мауро Гразили направи кратко изявление пред медиите.

„Всичко върви добре, но точно сега не мога да коментирам. Ще говоря повече след Остин“, заяви Гразили, чиито думи бяха подкрепени от мениджъра на заводския екип на Дукати Давиде Тардоци.

„Не искаме да ги губим. Те са отличен отбор, ще направим всичко възможно, за да ги задържим. Мисля, че и те искат да останат с Дукати“, каза Тардоци.

Със сигурност една от точките на дискусия е била свързана с цените на моторите за сезон 2027, когато в MotoGP ще бъдат въведени изцяло новите правила. Това означава, че всеки сателитен отбор ще трябва да използва само актуални машини и няма да има опцията да разчита на едногодишни модели, както е в момента. През 2026 година в Грезини имат един актуален и един едногодишен мотор, какъвто е случаят и с VR46.

