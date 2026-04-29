Левски посреща Нефтохимик във финал №3 в efbet Супер Волей

Шампионът Левски София още днес може да стане шампион за трета поредна година в efbet Супер Волей!
“Сините” приемат носителя на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) в третата финална среща, която ще се играе от 19:00 часа в зала “Левски София”.
Левски е на успех от титлата след категорична победа над Нефтохимик в Бургас
Възпитаниците на Николай Желязков водят с 2-0 победи и при победа днес ще триумфират с трета поредна титла.
Играе се до 3 победи от 5 мача.
Съдии на двубоя са Александър Виналиев и Борислав Йорданов.
