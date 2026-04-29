Зак Браун: Глупаво е да отписваме Ред Бул въпреки слабия им старт

Шефът на Макларън Зак Браун е на мнение, че е „много глупаво“ да бъдат отписвани Ред Бул от битката във Формула 1, въпреки че бившите шампиони записаха след старт на сезон 2026.

Ред Бул се озова в средата на колоната в началото на новата ера от развитието на Формула 1 – тимът заема шестото място с едва 16 точки, като Макс Верстапен все още няма подиум този сезон.

Защо Найджъл Менсъл обясни, че Доменикали е излъгал

Новите технически правила разместиха пластовете в световния шампионат и се отвориха по-големи разлики – в Q1 през 2025 в Австралия разликата между най-бързите и най-бавните беше 1,235 секунди, а на старта на сезон 2026 тази разлика се оказа, че е 3,737 секунди.

„Ще е много глупаво да отписваме Ред Бул, също така мисля, че и Ауди са свършили много добра работа – обясни Зак Браун, като Макларън заема третото място, на 30 точки пред Ред Бул и на 44 пред Ауди, които са на осмото място. – Мисля, че ще е глупаво да мислим, че другите отбори няма да прогресират, при това бързо. С времето разликите само ще намаляват, няма да се увеличават.

Хамилтън и Верстапен замразяват преговорите за бъдещето си

„Виждаме колко бързо спортът ни може да се промени и колко бързо едни отбори стават конкурентни, а други – не.“

Ред Бул започна да изостава след супер успешния сезон 2023 за тима, като другите отбори развиха по-добре колите си в края на граунд ефект ерата. Заедно с това тимът беше напуснат от редица важни фигури: Роб Маршал, Уил Кортни, Джонатан Уитли, Ейдриън Нюи, а Кристиан Хорнър беше уволнен миналата година.

Ред Бул няма да пусне предсрочно Ламбиазе в Макларън

Зак Браун обясни, че цени високо настоящия шеф на Ред Бул Лоран Мекис и допълни, че няма съмнение, че французинът ще успее да изгради отново тима и да постигне успехи с него.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

