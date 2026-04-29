"Гостът на Sportal.bg" с Кирил Милов
  Зак Браун: Глупаво е да отписваме Ред Бул въпреки слабия им старт

Зак Браун: Глупаво е да отписваме Ред Бул въпреки слабия им старт

  • 29 апр 2026 | 13:28
Шефът на Макларън Зак Браун е на мнение, че е „много глупаво“ да бъдат отписвани Ред Бул от битката във Формула 1, въпреки че бившите шампиони записаха след старт на сезон 2026.

Ред Бул се озова в средата на колоната в началото на новата ера от развитието на Формула 1 – тимът заема шестото място с едва 16 точки, като Макс Верстапен все още няма подиум този сезон.

Защо Найджъл Менсъл обясни, че Доменикали е излъгал
Защо Найджъл Менсъл обясни, че Доменикали е излъгал

Новите технически правила разместиха пластовете в световния шампионат и се отвориха по-големи разлики – в Q1 през 2025 в Австралия разликата между най-бързите и най-бавните беше 1,235 секунди, а на старта на сезон 2026 тази разлика се оказа, че е 3,737 секунди.

„Ще е много глупаво да отписваме Ред Бул, също така мисля, че и Ауди са свършили много добра работа – обясни Зак Браун, като Макларън заема третото място, на 30 точки пред Ред Бул и на 44 пред Ауди, които са на осмото място. – Мисля, че ще е глупаво да мислим, че другите отбори няма да прогресират, при това бързо. С времето разликите само ще намаляват, няма да се увеличават.

Хамилтън и Верстапен замразяват преговорите за бъдещето си
Хамилтън и Верстапен замразяват преговорите за бъдещето си

„Виждаме колко бързо спортът ни може да се промени и колко бързо едни отбори стават конкурентни, а други – не.“

Ред Бул започна да изостава след супер успешния сезон 2023 за тима, като другите отбори развиха по-добре колите си в края на граунд ефект ерата. Заедно с това тимът беше напуснат от редица важни фигури: Роб Маршал, Уил Кортни, Джонатан Уитли, Ейдриън Нюи, а Кристиан Хорнър беше уволнен миналата година.

Ред Бул няма да пусне предсрочно Ламбиазе в Макларън
Ред Бул няма да пусне предсрочно Ламбиазе в Макларън

Зак Браун обясни, че цени високо настоящия шеф на Ред Бул Лоран Мекис и допълни, че няма съмнение, че французинът ще успее да изгради отново тима и да постигне успехи с него.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

  • 29 апр 2026 | 08:01
  • 15661
  • 7
Колтън Херта няма да е единственият домакин пред дебюта на Формула 2 в Маями

Колтън Херта няма да е единственият домакин пред дебюта на Формула 2 в Маями

  • 28 апр 2026 | 18:06
  • 2203
  • 0
Кадилак със специални цветове за първото си домашно състезание

Кадилак със специални цветове за първото си домашно състезание

  • 28 апр 2026 | 17:23
  • 792
  • 0
Шефът на VR46: Ние сме водещият отбор на Дукати

Шефът на VR46: Ние сме водещият отбор на Дукати

  • 28 апр 2026 | 16:27
  • 1545
  • 0
ФИА: Системата за подпомагане на стартовете няма да дава спортно предимство

ФИА: Системата за подпомагане на стартовете няма да дава спортно предимство

  • 28 апр 2026 | 15:33
  • 1311
  • 0
Малък шанс за дъжд и високи температури в Маями този уикенд

Малък шанс за дъжд и високи температури в Маями този уикенд

  • 28 апр 2026 | 14:43
  • 1196
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 1843
  • 0
Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 15547
  • 226
На живо: "Гостът на Sportal.bg" с Кирил Милов

На живо: "Гостът на Sportal.bg" с Кирил Милов

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 1370
  • 0
Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

  • 29 апр 2026 | 12:04
  • 5473
  • 28
Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

  • 29 апр 2026 | 10:28
  • 9852
  • 14
Атлетико Мадрид и Арсенал посягат към финала в Шампионската лига

Атлетико Мадрид и Арсенал посягат към финала в Шампионската лига

  • 29 апр 2026 | 07:28
  • 10756
  • 27