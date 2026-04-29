От Хонда не дават големи надежди на Астън Мартин за Маями

Доставчикът на мотори на Астън Мартин във Формула 1 Хонда отчита прогрес в развитието на задвижващата система след Гран При на Япония, но не даде кой знае какви надежди на британския тим за предстоящата Гран При на Маями.

Генералният мениджър на операциите на Хонда на пистата, който е и главен инженер на проекта за Формула 1 Шинтаро Орихара коментира деликатната тема.

„Получи се дълъг, но напрегнат период между състезанията, като свършихме много работа заедно с Астън Мартин, както в Япония, така и във Великобритания – обясни Орихара. – Гран При на Япония показа, че ние работим в правилната посока и това ни помогна да намерим мотивация да продължим да се борим.

„След състезанието, ние използвахме възможността да задържим един от болидите AMR26 при нас за допълнителни тестове на стенда в Сакура, като това стана за първи път и се фокусирахме върху намаляването на вибрациите и подобряване на надеждността.

„Постигнахме прогрес, което ще ни позволи да използваме нови контрамерки в Маями и по-късно в хода на сезона (срещу вибрациите). Реалистично, този прогрес няма да даде видим ефект върху представянето на задвижващата система на пистата, но не трябва да очакваме големи скокове напред тук.“

Снимки: Imago