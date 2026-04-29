  Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. От Хонда не дават големи надежди на Астън Мартин за Маями

  • 29 апр 2026 | 12:26
  • 121
  • 0

Доставчикът на мотори на Астън Мартин във Формула 1 Хонда отчита прогрес в развитието на задвижващата система след Гран При на Япония, но не даде кой знае какви надежди на британския тим за предстоящата Гран При на Маями.

Генералният мениджър на операциите на Хонда на пистата, който е и главен инженер на проекта за Формула 1 Шинтаро Орихара коментира деликатната тема.

Защо Найджъл Менсъл обясни, че Доменикали е излъгал

„Получи се дълъг, но напрегнат период между състезанията, като свършихме много работа заедно с Астън Мартин, както в Япония, така и във Великобритания – обясни Орихара. – Гран При на Япония показа, че ние работим в правилната посока и това ни помогна да намерим мотивация да продължим да се борим.

„След състезанието, ние използвахме възможността да задържим един от болидите AMR26 при нас за допълнителни тестове на стенда в Сакура, като това стана за първи път и се фокусирахме върху намаляването на вибрациите и подобряване на надеждността.

Хамилтън и Верстапен замразяват преговорите за бъдещето си

„Постигнахме прогрес, което ще ни позволи да използваме нови контрамерки в Маями и по-късно в хода на сезона (срещу вибрациите). Реалистично, този прогрес няма да даде видим ефект върху представянето на задвижващата система на пистата, но не трябва да очакваме големи скокове напред тук.“

Ред Бул няма да пусне предсрочно Ламбиазе в Макларън
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Снимки: Imago

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

Колтън Херта няма да е единственият домакин пред дебюта на Формула 2 в Маями

Кадилак със специални цветове за първото си домашно състезание

Шефът на VR46: Ние сме водещият отбор на Дукати

ФИА: Системата за подпомагане на стартовете няма да дава спортно предимство

Малък шанс за дъжд и високи температури в Маями този уикенд

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

Атлетико Мадрид и Арсенал посягат към финала в Шампионската лига

Левски няма да получи медалите при победа над ЦСКА 1948 - ето кога ще е награждаването на "сините"

