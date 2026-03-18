Въртящото се крило на Ферари се завръща в Япония

Въртящото се на 225 градуса задно крило на Ферари се появи в Шанхай, но Люис Хамилтън и Шарл Леклер го използваха само в една свободна тренировка. По аеродинамичния елемент, получил името „Макарена“ се работи още от тестовете насам, но програмата му за използване се промени.

Планът на Ферари беше това крило да се използва в Бахрейн, но това състезание, както и стартът в Саудитска Арабия бяха отменени. И сега в Скудерията планират да работят с въртящото се крило в Гран При на Япония на „Сузука“ в края на месеца.

L’innovation de la Scuderia Ferrari, qui avait tant fait parler lors des essais de pré-saison à Bahreïn, l’aileron arrière “Macarena”, devrait être utilisée sur la SF-26 lors du Grand Prix de Chine. 👀 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/EiWsdkPp3i — Le Sprint (@LeSprintEdition) March 10, 2026

Според информация от тима, в Китай е станало ясно, че е необходимо още по-прецизно управление на отварянето и затварянето на крилото, чийто хоризонтални елементи са завъртат по оста си. Причината за това е било откритието, че активните елементи на предното крило на SF-26 се отварят много по-бързо от тези на задното крило и се получават проблеми с аеродинамичния баланс на колата.

Работата по развитието на това крило върви паралелно с първия сериозен пакет промени, планирани за автомобила на Ферари този сезон, които трябва да станат факт за състезанието в Маями в началото на май.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages