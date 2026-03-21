Три дузпи помогнаха на Борусия (Д) да стигне до обрат

Борусия (Дортмунд) губеше от Хамбургер с два гола до 73-ата минута, но стигна до победа с 3:2. Тимът на Нико Ковач записа трета поредна победа, но изостава на девет точки от лидера Байерн (Мюнхен). Борусия получи четири дузпи, но една от тях бе отменена. Един от наказателните удари пък бе пропуснат. Две дузпи бяха реализирани от резервата Рами Бенсебаини, а друга резерва - Серу Гираси, също се разписа.

Началото на двубоя не предвещаваше това, което се случи през първото полувреме. Максимилиан Байер можеше да открие резултата рано, но не успя да преодолее Фернандеш, който направи отлично спасяване. Хамбургер показа, че може да е опасен в атака. Гостите не се възползваха от първото си положение, но в 19-ата минута Отеле откри след отлична работа на Микелбренсис. Последваха трудни минути за Дортмунд и нови опасни ситуации пред вратата на Кобел. Попадение на гостите бе отменено поради засада.

Малко след това съдията отсъди дузпа за Борусия, но след това я отмени поради засада в по-ранен етап от атаката. Домакините натиснаха в търсене на изравнителен гол, но Шлотербек бе близо до това да си отбележи автогол. След ъглов удар той отклони топката и тя се удари в горната греда. Хамбургер стигна до второ попадение в 38-ата минута. Удар на Виейра бе отразен, но топката се върна при него и той намери Локонга, който удвои аванса на гостите. В края на първата част “жълто-черните” получиха нова дузпа, като този път тя бе потвърдена, но Феликс Нмеча не успя да я реализира.

Нико Ковач направи двойна смяна на почивката и неговият тим започна да реди атака след атака. Нмеча пропусна отлична възможност в началото на втората част, но в следващия период прибързваше и допускаше грешки. Последва още една двойна смяна за домакините още преди да е изминал и час игра. Дортмунд върна един гол в 73-ата минута, след като Рами Бенсебаини реализира дузпа. Пет минути по-късно Серу Гираси изравни. Негов удар с глава бе спасен от вратаря, който отрази и добавката му, но не преди топката да премине голлинията.

🚨 DORTMUND WIN 🚨



BORUSSIA DORTMUND 3️⃣-2️⃣ HAMBURGER SV



The second-half comeback is complete! It wouldn't be Borussia Dortmund without making it hard for ourselves! Enjoy the rest of your weekend BVB fans!



HEJA BVB!



⚫🟡#BVB pic.twitter.com/kmMPgYXsZS — Borussia Dortmund English (@BVB09_English) March 21, 2026

Натискът на Борусия бе огромен и защитата на гостите едвам оцеляваше. Тимът на Ковач получи трета дузпа, след като Мюнхайм блокира топката с ръка след удар на Белингам. Бенсебаини отново бе точен и обратът на домакините бе пълен. Хамбургер не успя да реагира и трябваше да си тръгне разочарован от “Сигнал Идуна Парк”.

Следвай ни:

Снимки: Imago